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Wrapped NVIDIA xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 217.05 USD। WNVDAX-এর মার্কেট ক্যাপ 460,788 USD। WNVDAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped NVIDIA xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 217.05 USD। WNVDAX-এর মার্কেট ক্যাপ 460,788 USD। WNVDAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WNVDAX সম্পর্কে আরও

WNVDAX প্রাইসের তথ্য

WNVDAX কী

WNVDAX হোয়াইটপেপার

WNVDAX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WNVDAX টোকেনোমিক্স

WNVDAX প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped NVIDIA xStock লোগো

Wrapped NVIDIA xStock প্রাইস (WNVDAX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WNVDAX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$216.86
$216.86$216.86
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:28:07 (UTC+8)

Wrapped NVIDIA xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 217.05, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNVDAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNVDAX-এর জন্য $ 217.05

Wrapped NVIDIA xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 460,788 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.12K WNVDAX। গত 24 ঘণ্টায়, WNVDAX এর ট্রেড হয়েছে $ 216.14 (নিম্ন) এবং $ 220.18 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 234.66 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 189.87

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNVDAX গত ঘণ্টায় +0.05% এবং গত 7 দিনে -3.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 10.54M-তে পৌঁছেছে।

Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) এর মার্কেট তথ্য

$ 460.79K
$ 460.79K$ 460.79K

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

$ 462.29K
$ 462.29K$ 462.29K

2.12K
2.12K 2.12K

2,129.965025692522
2,129.965025692522 2,129.965025692522

Wrapped NVIDIA xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 460.79K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 10.54M। WNVDAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.12K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2129.965025692522। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 462.29K

Wrapped NVIDIA xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 216.14
$ 216.14$ 216.14
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 220.18
$ 220.18$ 220.18
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 216.14
$ 216.14$ 216.14

$ 220.18
$ 220.18$ 220.18

$ 234.66
$ 234.66$ 234.66

$ 189.87
$ 189.87$ 189.87

+0.05%

-1.30%

-3.75%

-3.75%

Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.876261340952624 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.6474094550 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00879114640283 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -2.876261340952624-1.30%
30 দিন$ +10.6474094550+4.91%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.00879114640283+0.00%

Wrapped NVIDIA xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WNVDAX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped NVIDIA xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped NVIDIA xStock সম্পর্কে

Wrapped NVIDIA xStock-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Wrapped NVIDIA xStock-এর দাম Tk26706.2241322885680000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -1.30%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

WNVDAX বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk26594.2560882416544000 এবং Tk27091.3449870872928000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Wrapped NVIDIA xStock-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #-- র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk56696188.00031782848000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

2123.043270742288 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Wrapped NVIDIA xStock-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped NVIDIA xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:28:07 (UTC+8)

Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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