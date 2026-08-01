Wrapped NVIDIA xStock প্রাইস (WNVDAX)
আজ Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 217.05, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNVDAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNVDAX-এর জন্য $ 217.05।
Wrapped NVIDIA xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 460,788 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.12K WNVDAX। গত 24 ঘণ্টায়, WNVDAX এর ট্রেড হয়েছে $ 216.14 (নিম্ন) এবং $ 220.18 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 234.66 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 189.87।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNVDAX গত ঘণ্টায় +0.05% এবং গত 7 দিনে -3.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 10.54M-তে পৌঁছেছে।
Wrapped NVIDIA xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 460.79K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 10.54M। WNVDAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.12K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2129.965025692522। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 462.29K।
+0.05%
-1.30%
-3.75%
-3.75%
আজকে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.876261340952624 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.6474094550 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped NVIDIA xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00879114640283 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -2.876261340952624
|-1.30%
|30 দিন
|$ +10.6474094550
|+4.91%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.00879114640283
|+0.00%
2040 সালে, Wrapped NVIDIA xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped NVIDIA xStock-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?
Wrapped NVIDIA xStock-এর দাম Tk26706.2241322885680000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -1.30%।
আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?
মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।
WNVDAX বাজারের তরলতা কতটা?
--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।
দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?
Tk26594.2560882416544000 এবং Tk27091.3449870872928000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।
Wrapped NVIDIA xStock-এর বর্তমান বাজারে র্যাঙ্কিং কী?
বর্তমানে এটি #-- র্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk56696188.00031782848000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।
সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?
2123.043270742288 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।
Wrapped NVIDIA xStock-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।
|সময় (UTC+8)
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