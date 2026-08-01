Wrapped Neverland WMON প্রাইস (WNWMON)
আজ Wrapped Neverland WMON (WNWMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01947412, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNWMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNWMON-এর জন্য $ 0.01947412।
Wrapped Neverland WMON বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 98,250 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.05M WNWMON। গত 24 ঘণ্টায়, WNWMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03708703 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01890307।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNWMON গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.69K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped Neverland WMON এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 98.25K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.69K। WNWMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.05M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1014886.757709847। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 97.05K।
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আজকে, Wrapped Neverland WMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Neverland WMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Neverland WMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021895590 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Neverland WMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ -0.0021895590
|-11.24%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Wrapped Neverland WMON এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WNWMON-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk2.3961309076207484352000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped Neverland WMON-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WNWMON উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WNWMON-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WNWMON বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped Neverland WMON-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WNWMON-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WNWMON-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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