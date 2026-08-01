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Wrapped Neverland USDC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.023 USD। WNUSDC-এর মার্কেট ক্যাপ 875,223 USD। WNUSDC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Neverland USDC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.023 USD। WNUSDC-এর মার্কেট ক্যাপ 875,223 USD। WNUSDC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WNUSDC সম্পর্কে আরও

WNUSDC প্রাইসের তথ্য

WNUSDC কী

WNUSDC টোকেনোমিক্স

WNUSDC প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Neverland USDC প্রাইস (WNUSDC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WNUSDC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:27:37 (UTC+8)

Wrapped Neverland USDC-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Neverland USDC (WNUSDC)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.023, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNUSDC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNUSDC-এর জন্য $ 1.023

Wrapped Neverland USDC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 875,223 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 855.18K WNUSDC। গত 24 ঘণ্টায়, WNUSDC এর ট্রেড হয়েছে $ 1.018 (নিম্ন) এবং $ 1.031 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.15 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.972629

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNUSDC গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে +0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 103.39-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) এর মার্কেট তথ্য

$ 875.22K
$ 875.22K$ 875.22K

$ 103.39
$ 103.39$ 103.39

$ 875.22K
$ 875.22K$ 875.22K

855.18K
855.18K 855.18K

855,176.087833
855,176.087833 855,176.087833

Wrapped Neverland USDC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 875.22K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 103.39। WNUSDC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 855.18K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 855176.087833। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 875.22K

Wrapped Neverland USDC-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 0.972629
$ 0.972629$ 0.972629

+0.02%

-0.40%

+0.03%

+0.03%

Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Neverland USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004139634978699291 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Neverland USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032793288 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Neverland USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0240323160 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Neverland USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004881129878315 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.004139634978699291-0.40%
30 দিন$ +0.0032793288+0.32%
60 দিন$ +0.0240323160+2.35%
90 দিন$ -0.0004881129878315-0.00%

Wrapped Neverland USDC এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WNUSDC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Neverland USDC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped Neverland USDC সম্পর্কে

Wrapped Neverland USDC-এর বর্তমান দাম কত?

Wrapped Neverland USDC-এর দাম Tk125.87176819779408000 এবং আজকে এটি -0.40% পরিবর্তিত হয়েছে।

WNUSDC সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped Neverland USDC-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে WNUSDC-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

WNUSDC-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk264.5398842866640000 এবং ATL হল Tk119.67402935528079984000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 855176.087833 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Neverland USDC সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:27:37 (UTC+8)

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