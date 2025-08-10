Wrapped MistCoin প্রাইস (WMC)
Wrapped MistCoin(WMC) বর্তমানে 11.36USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.70MUSD। WMC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WMC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WMC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped MistCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.01278314608957 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped MistCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.5092477600 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped MistCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.2879970720 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped MistCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.50906571426128 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -1.01278314608957
|-8.18%
|30 দিন
|$ +8.5092477600
|+74.91%
|60 দিন
|$ +5.2879970720
|+46.55%
|90 দিন
|$ +3.50906571426128
|+44.70%
Wrapped MistCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
-8.18%
+55.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
Wrapped MistCoin (WMC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WMCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
