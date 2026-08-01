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Wrapped MANTRA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00485024 USD। WMANTRA-এর মার্কেট ক্যাপ 43,621 USD। WMANTRA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped MANTRA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00485024 USD। WMANTRA-এর মার্কেট ক্যাপ 43,621 USD। WMANTRA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WMANTRA সম্পর্কে আরও

WMANTRA প্রাইসের তথ্য

WMANTRA কী

WMANTRA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WMANTRA টোকেনোমিক্স

WMANTRA প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped MANTRA লোগো

Wrapped MANTRA প্রাইস (WMANTRA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WMANTRA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00474841
$0.00474841$0.00474841
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped MANTRA (WMANTRA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:26:08 (UTC+8)

Wrapped MANTRA-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped MANTRA (WMANTRA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00485024, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WMANTRA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WMANTRA-এর জন্য $ 0.00485024

Wrapped MANTRA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 43,621 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.99M WMANTRA। গত 24 ঘণ্টায়, WMANTRA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00478724 (নিম্ন) এবং $ 0.00506621 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.071876 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00457634

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WMANTRA গত ঘণ্টায় -2.98% এবং গত 7 দিনে -3.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 9.82K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped MANTRA (WMANTRA) এর মার্কেট তথ্য

$ 43.62K
$ 43.62K$ 43.62K

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

$ 43.62K
$ 43.62K$ 43.62K

8.99M
8.99M 8.99M

8,993,766.427894
8,993,766.427894 8,993,766.427894

Wrapped MANTRA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 43.62K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 9.82K। WMANTRA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8993766.427894। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 43.62K

Wrapped MANTRA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00478724
$ 0.00478724$ 0.00478724
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00506621
$ 0.00506621$ 0.00506621
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00478724
$ 0.00478724$ 0.00478724

$ 0.00506621
$ 0.00506621$ 0.00506621

$ 0.071876
$ 0.071876$ 0.071876

$ 0.00457634
$ 0.00457634$ 0.00457634

-2.98%

+1.31%

-3.95%

-3.95%

Wrapped MANTRA (WMANTRA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped MANTRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped MANTRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012797513 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped MANTRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017370858 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped MANTRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000001686826094278 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.31%
30 দিন$ -0.0012797513-26.38%
60 দিন$ -0.0017370858-35.81%
90 দিন$ +0.000001686826094278+0.00%

Wrapped MANTRA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped MANTRA (WMANTRA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WMANTRA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped MANTRA (WMANTRA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped MANTRA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped MANTRA (WMANTRA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Mantra EVM EcosystemWrapped-Tokens

Wrapped MANTRA সম্পর্কে

Wrapped MANTRA-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Wrapped MANTRA-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.5967822922616507904000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

WMANTRA-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

WMANTRA-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped MANTRA-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Wrapped MANTRA-এর দামের পরিবর্তন 1.31% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Wrapped MANTRA-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Wrapped MANTRA-এর দাম Tk0.5890306584430183104000 থেকে Tk0.6233556312427628016000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped MANTRA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:26:08 (UTC+8)

Wrapped MANTRA (WMANTRA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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