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Wrapped IOTA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03708235 USD। WIOTA-এর মার্কেট ক্যাপ 490,324 USD। WIOTA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped IOTA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03708235 USD। WIOTA-এর মার্কেট ক্যাপ 490,324 USD। WIOTA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WIOTA সম্পর্কে আরও

WIOTA প্রাইসের তথ্য

WIOTA কী

WIOTA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WIOTA টোকেনোমিক্স

WIOTA প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped IOTA লোগো

Wrapped IOTA প্রাইস (WIOTA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WIOTA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.03698812
$0.03698812$0.03698812
+0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped IOTA (WIOTA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:24:47 (UTC+8)

Wrapped IOTA-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped IOTA (WIOTA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03708235, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WIOTA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WIOTA-এর জন্য $ 0.03708235

Wrapped IOTA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 490,324 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 13.22M WIOTA। গত 24 ঘণ্টায়, WIOTA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03408878 (নিম্ন) এবং $ 0.04711743 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.602174 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03044267

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WIOTA গত ঘণ্টায় -1.32% এবং গত 7 দিনে +9.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 179.25K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped IOTA (WIOTA) এর মার্কেট তথ্য

$ 490.32K
$ 490.32K$ 490.32K

$ 179.25K
$ 179.25K$ 179.25K

$ 490.32K
$ 490.32K$ 490.32K

13.22M
13.22M 13.22M

13,220,649.13759977
13,220,649.13759977 13,220,649.13759977

Wrapped IOTA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 490.32K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 179.25K। WIOTA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 13.22M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 13220649.13759977। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 490.32K

Wrapped IOTA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.03408878
$ 0.03408878$ 0.03408878
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.04711743
$ 0.04711743$ 0.04711743
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.03408878
$ 0.03408878$ 0.03408878

$ 0.04711743
$ 0.04711743$ 0.04711743

$ 0.602174
$ 0.602174$ 0.602174

$ 0.03044267
$ 0.03044267$ 0.03044267

-1.32%

+9.75%

+9.29%

+9.29%

Wrapped IOTA (WIOTA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped IOTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00329311 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped IOTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003709829 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped IOTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0064151130 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped IOTA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000003428777334245 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00329311+9.75%
30 দিন$ -0.0003709829-1.00%
60 দিন$ -0.0064151130-17.29%
90 দিন$ +0.000003428777334245+0.00%

Wrapped IOTA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped IOTA (WIOTA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WIOTA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped IOTA (WIOTA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped IOTA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped IOTA সম্পর্কে

Wrapped IOTA-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk4.5626793386407324560000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 9.74% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব WIOTA-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Wrapped IOTA-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk60330350.80138336704000 বাজার মূল্য নিয়ে, Wrapped IOTA #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

WIOTA ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

WIOTA-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk4.1943450775225795488000 থেকে Tk5.7974137116674376528000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Wrapped IOTA-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (13220649.13759977 টোকেন), Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,IOTA EVM Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped IOTA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:24:47 (UTC+8)

Wrapped IOTA (WIOTA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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