Wrapped HSK-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.293028 USD। WHSK-এর মার্কেট ক্যাপ 1,152,960 USD। WHSK থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Wrapped HSK লোগো

Wrapped HSK প্রাইস (WHSK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WHSK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.293028
$0.293028$0.293028
-5.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Wrapped HSK (WHSK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:58:10 (UTC+8)

Wrapped HSK-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped HSK (WHSK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.293028, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WHSK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WHSK-এর জন্য $ 0.293028

Wrapped HSK বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,152,960 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.93M WHSK। গত 24 ঘণ্টায়, WHSK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.288563 (নিম্ন) এবং $ 0.309146 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.608571 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.270455

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WHSK গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -10.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Wrapped HSK (WHSK) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

3.93M
3.93M 3.93M

3,934,726.031900878
3,934,726.031900878 3,934,726.031900878

Wrapped HSK এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.15M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WHSK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3934726.031900878। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.15M

Wrapped HSK-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.288563
$ 0.288563$ 0.288563
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.309146
$ 0.309146$ 0.309146
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.288563
$ 0.288563$ 0.288563

$ 0.309146
$ 0.309146$ 0.309146

$ 0.608571
$ 0.608571$ 0.608571

$ 0.270455
$ 0.270455$ 0.270455

+0.01%

-5.21%

-10.67%

-10.67%

Wrapped HSK (WHSK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped HSK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0161174756475798 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped HSK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0655011348 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped HSK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0717053581 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped HSK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2413928084956973 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0161174756475798-5.21%
30 দিন$ -0.0655011348-22.35%
60 দিন$ -0.0717053581-24.47%
90 দিন$ -0.2413928084956973-45.16%

Wrapped HSK এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Wrapped HSK (WHSK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WHSK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Wrapped HSK (WHSK) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Wrapped HSK এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped HSK সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Wrapped HSK-এর মূল্য কত হবে?
যদি Wrapped HSK বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Wrapped HSK-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:58:10 (UTC+8)

Wrapped HSK (WHSK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Wrapped HSK সম্পর্কে আরও জানুন

