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Wrapped Gonka-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.130257 USD। WGNK-এর মার্কেট ক্যাপ 15,424,822 USD। WGNK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Gonka-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.130257 USD। WGNK-এর মার্কেট ক্যাপ 15,424,822 USD। WGNK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WGNK সম্পর্কে আরও

WGNK প্রাইসের তথ্য

WGNK কী

WGNK হোয়াইটপেপার

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Wrapped Gonka লোগো

Wrapped Gonka প্রাইস (WGNK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WGNK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.128899
$0.128899$0.128899
-0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Gonka (WGNK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:57 (UTC+8)

Wrapped Gonka-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Gonka (WGNK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.130257, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WGNK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WGNK-এর জন্য $ 0.130257

Wrapped Gonka বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 15,424,822 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 118.42M WGNK। গত 24 ঘণ্টায়, WGNK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.129247 (নিম্ন) এবং $ 0.138671 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.282399 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.109233

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WGNK গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে -1.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.13K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Gonka (WGNK) এর মার্কেট তথ্য

$ 15.42M
$ 15.42M$ 15.42M

$ 11.13K
$ 11.13K$ 11.13K

$ 56.53M
$ 56.53M$ 56.53M

118.42M
118.42M 118.42M

434,023,881.3225222
434,023,881.3225222 434,023,881.3225222

Wrapped Gonka এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 15.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.13K। WGNK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 118.42M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 434023881.3225222। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 56.53M

Wrapped Gonka-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.129247
$ 0.129247$ 0.129247
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.138671
$ 0.138671$ 0.138671
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.129247
$ 0.129247$ 0.129247

$ 0.138671
$ 0.138671$ 0.138671

$ 0.282399
$ 0.282399$ 0.282399

$ 0.109233
$ 0.109233$ 0.109233

-0.01%

-5.52%

-1.36%

-1.36%

Wrapped Gonka (WGNK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Gonka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007614827235794264 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Gonka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003269841 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Gonka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Gonka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000238672006435 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.007614827235794264-5.52%
30 দিন$ +0.0003269841+0.25%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.00000238672006435-0.00%

Wrapped Gonka এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Gonka (WGNK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WGNK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Gonka (WGNK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Gonka এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped Gonka এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WGNK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped Gonka প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped Gonka সম্পর্কে

Wrapped Gonka-এর বর্তমান দাম কত?

Tk16.02705660815255472000 এ ট্রেডিং করছে, Wrapped Gonka গত ২৪ ঘন্টায় -5.52% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে WGNK-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 118421037.71 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Wrapped Gonka-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk1897897966.05692519712000, বিশ্বের #937 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

WGNK ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk15.90278438344114512000 থেকে Tk17.06233036926324816000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Wrapped Gonka কীভাবে Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem টোকেন হিসেবে, WGNK উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Gonka সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:57 (UTC+8)

Wrapped Gonka (WGNK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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হট

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