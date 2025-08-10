WFRAGSOL সম্পর্কে আরও

Wrapped fragSOL প্রাইস (WFRAGSOL)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$191.39
$191.39$191.39
+1.60%1D
আজকে Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) এর প্রাইস

Wrapped fragSOL(WFRAGSOL) বর্তমানে 191.39USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.05MUSD। WFRAGSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped fragSOL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.68%
Wrapped fragSOL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
392.08K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WFRAGSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WFRAGSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.16 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +20.2719713830 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.9473930820 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.56089859450857 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +3.16+1.68%
30 দিন$ +20.2719713830+10.59%
60 দিন$ +19.9473930820+10.42%
90 দিন$ +10.56089859450857+5.84%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped fragSOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 188.05
$ 188.05$ 188.05

$ 194.88
$ 194.88$ 194.88

$ 216.84
$ 216.84$ 216.84

+0.00%

+1.68%

+13.58%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 75.05M
$ 75.05M$ 75.05M

--
----

392.08K
392.08K 392.08K

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) কী?

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

