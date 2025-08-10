Wrapped fragSOL প্রাইস (WFRAGSOL)
Wrapped fragSOL(WFRAGSOL) বর্তমানে 191.39USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.05MUSD। WFRAGSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.16 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +20.2719713830 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.9473930820 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped fragSOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.56089859450857 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +3.16
|+1.68%
|30 দিন
|$ +20.2719713830
|+10.59%
|60 দিন
|$ +19.9473930820
|+10.42%
|90 দিন
|$ +10.56089859450857
|+5.84%
Wrapped fragSOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+1.68%
+13.58%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WFRAGSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
