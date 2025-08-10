Wrapped Energi প্রাইস (WNRG)
Wrapped Energi(WNRG) বর্তমানে 0.03541013USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 516.42KUSD। WNRG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Wrapped Energi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00234646 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Energi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0050632413 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Energi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0165315874 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Energi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.007167101426471352 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00234646
|+7.10%
|30 দিন
|$ -0.0050632413
|-14.29%
|60 দিন
|$ -0.0165315874
|-46.68%
|90 দিন
|$ +0.007167101426471352
|+25.38%
Wrapped Energi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+7.10%
+0.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
Wrapped Energi (WNRG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WNRGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
