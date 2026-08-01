Wrapped EGAS প্রাইস (WEGAS)
আজ Wrapped EGAS (WEGAS)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.004, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WEGAS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WEGAS-এর জন্য $ 1.004।
Wrapped EGAS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,901,885 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.89M WEGAS। গত 24 ঘণ্টায়, WEGAS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.996746 (নিম্ন) এবং $ 1.006 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.025 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.992065।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WEGAS গত ঘণ্টায় +0.11% এবং গত 7 দিনে +0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 183.25K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped EGAS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.90M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 183.25K। WEGAS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1893744.289785446। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.90M।
+0.11%
+0.59%
+0.05%
+0.05%
আজকে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00587261 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005554128 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014578080 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003156771739783 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00587261
|+0.59%
|30 দিন
|$ +0.0005554128
|+0.06%
|60 দিন
|$ +0.0014578080
|+0.15%
|90 দিন
|$ -0.0003156771739783
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped EGAS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WEGAS-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk123.53397387153984000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.58% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped EGAS-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WEGAS উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WEGAS-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WEGAS বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped EGAS-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk122.64142860613730016000 থেকে Tk123.78005748482976000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WEGAS-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WEGAS-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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