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Wrapped EGAS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.004 USD। WEGAS-এর মার্কেট ক্যাপ 1,901,885 USD। WEGAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped EGAS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.004 USD। WEGAS-এর মার্কেট ক্যাপ 1,901,885 USD। WEGAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WEGAS সম্পর্কে আরও

WEGAS প্রাইসের তথ্য

WEGAS কী

WEGAS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WEGAS টোকেনোমিক্স

WEGAS প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped EGAS লোগো

Wrapped EGAS প্রাইস (WEGAS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WEGAS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped EGAS (WEGAS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:21:07 (UTC+8)

Wrapped EGAS-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped EGAS (WEGAS)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.004, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WEGAS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WEGAS-এর জন্য $ 1.004

Wrapped EGAS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,901,885 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.89M WEGAS। গত 24 ঘণ্টায়, WEGAS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.996746 (নিম্ন) এবং $ 1.006 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.025 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.992065

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WEGAS গত ঘণ্টায় +0.11% এবং গত 7 দিনে +0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 183.25K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped EGAS (WEGAS) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 183.25K
$ 183.25K$ 183.25K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

1.89M
1.89M 1.89M

1,893,744.289785446
1,893,744.289785446 1,893,744.289785446

Wrapped EGAS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.90M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 183.25K। WEGAS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.89M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1893744.289785446। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.90M

Wrapped EGAS-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.996746
$ 0.996746$ 0.996746
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.996746
$ 0.996746$ 0.996746

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.992065
$ 0.992065$ 0.992065

+0.11%

+0.59%

+0.05%

+0.05%

Wrapped EGAS (WEGAS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00587261 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005554128 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014578080 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped EGAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003156771739783 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00587261+0.59%
30 দিন$ +0.0005554128+0.06%
60 দিন$ +0.0014578080+0.15%
90 দিন$ -0.0003156771739783-0.00%

Wrapped EGAS এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped EGAS (WEGAS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WEGAS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped EGAS (WEGAS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped EGAS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped EGAS (WEGAS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

ENI EcosystemWrapped-Tokens

Wrapped EGAS সম্পর্কে

WEGAS-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk123.53397387153984000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.58% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Wrapped EGAS-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, WEGAS উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

WEGAS-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WEGAS বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Wrapped EGAS-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk122.64142860613730016000 থেকে Tk123.78005748482976000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

WEGAS-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WEGAS-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped EGAS সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:21:07 (UTC+8)

Wrapped EGAS (WEGAS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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