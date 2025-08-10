WEETH সম্পর্কে আরও

Wrapped eETH লোগো

Wrapped eETH প্রাইস (WEETH)

Wrapped eETH (WEETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,578.33
$4,578.33$4,578.33
+5.40%1D
আজকে Wrapped eETH (WEETH) এর প্রাইস

Wrapped eETH(WEETH) বর্তমানে 4,578.69USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.00BUSD। WEETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped eETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.48%
Wrapped eETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.62M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WEETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WEETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped eETH (WEETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +237.97 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,365.2372446190 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,499.0105410040 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,903.166830297848 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +237.97+5.48%
30 দিন$ +2,365.2372446190+51.66%
60 দিন$ +2,499.0105410040+54.58%
90 দিন$ +1,903.166830297848+71.13%

Wrapped eETH (WEETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped eETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,299.78
$ 4,299.78$ 4,299.78

$ 4,582.49
$ 4,582.49$ 4,582.49

$ 4,575.35
$ 4,575.35$ 4,575.35

+0.55%

+5.48%

+25.93%

Wrapped eETH (WEETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B

--
----

2.62M
2.62M 2.62M

Wrapped eETH (WEETH) কী?

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

