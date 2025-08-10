Wrapped eETH প্রাইস (WEETH)
Wrapped eETH(WEETH) বর্তমানে 4,578.69USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.00BUSD। WEETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WEETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WEETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +237.97 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,365.2372446190 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,499.0105410040 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped eETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,903.166830297848 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +237.97
|+5.48%
|30 দিন
|$ +2,365.2372446190
|+51.66%
|60 দিন
|$ +2,499.0105410040
|+54.58%
|90 দিন
|$ +1,903.166830297848
|+71.13%
Wrapped eETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.55%
+5.48%
+25.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.
Wrapped eETH (WEETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WEETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WEETH থেকে VND
₫120,488,227.35
|1 WEETH থেকে AUD
A$7,005.3957
|1 WEETH থেকে GBP
￡3,388.2306
|1 WEETH থেকে EUR
€3,891.8865
|1 WEETH থেকে USD
$4,578.69
|1 WEETH থেকে MYR
RM19,413.6456
|1 WEETH থেকে TRY
₺186,215.3223
|1 WEETH থেকে JPY
¥673,067.43
|1 WEETH থেকে ARS
ARS$6,064,474.905
|1 WEETH থেকে RUB
₽366,249.4131
|1 WEETH থেকে INR
₹401,642.6868
|1 WEETH থেকে IDR
Rp73,849,828.3707
|1 WEETH থেকে KRW
₩6,359,250.9672
|1 WEETH থেকে PHP
₱259,840.6575
|1 WEETH থেকে EGP
￡E.222,249.6126
|1 WEETH থেকে BRL
R$24,862.2867
|1 WEETH থেকে CAD
C$6,272.8053
|1 WEETH থেকে BDT
৳555,578.2446
|1 WEETH থেকে NGN
₦7,011,760.0791
|1 WEETH থেকে UAH
₴189,145.6839
|1 WEETH থেকে VES
Bs586,072.32
|1 WEETH থেকে CLP
$4,423,014.54
|1 WEETH থেকে PKR
Rs1,297,417.5984
|1 WEETH থেকে KZT
₸2,470,935.8454
|1 WEETH থেকে THB
฿147,983.2608
|1 WEETH থেকে TWD
NT$136,902.831
|1 WEETH থেকে AED
د.إ16,803.7923
|1 WEETH থেকে CHF
Fr3,662.952
|1 WEETH থেকে HKD
HK$35,896.9296
|1 WEETH থেকে MAD
.د.م41,391.3576
|1 WEETH থেকে MXN
$85,026.2733
|1 WEETH থেকে PLN
zł16,666.4316
|1 WEETH থেকে RON
лв19,917.3015
|1 WEETH থেকে SEK
kr43,818.0633
|1 WEETH থেকে BGN
лв7,646.4123
|1 WEETH থেকে HUF
Ft1,553,641.0908
|1 WEETH থেকে CZK
Kč96,060.9162
|1 WEETH থেকে KWD
د.ك1,396.50045
|1 WEETH থেকে ILS
₪15,704.9067