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Wrapped Citrea Bitcoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 71,645 USD। WCBTC-এর মার্কেট ক্যাপ 4,407,130 USD। WCBTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Citrea Bitcoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 71,645 USD। WCBTC-এর মার্কেট ক্যাপ 4,407,130 USD। WCBTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WCBTC সম্পর্কে আরও

WCBTC প্রাইসের তথ্য

WCBTC কী

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Wrapped Citrea Bitcoin লোগো

Wrapped Citrea Bitcoin প্রাইস (WCBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WCBTC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$72,076
$72,076$72,076
+0.07%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:19:59 (UTC+8)

Wrapped Citrea Bitcoin-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 71,645, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WCBTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WCBTC-এর জন্য $ 71,645

Wrapped Citrea Bitcoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,407,130 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 61.53 WCBTC। গত 24 ঘণ্টায়, WCBTC এর ট্রেড হয়েছে $ 67,108 (নিম্ন) এবং $ 72,312 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 124,156 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 54,621

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WCBTC গত ঘণ্টায় -0.32% এবং গত 7 দিনে +12.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 15.77K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

$ 15.77K
$ 15.77K$ 15.77K

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

61.53
61.53 61.53

61.5306027972452
61.5306027972452 61.5306027972452

Wrapped Citrea Bitcoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.41M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 15.77K। WCBTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 61.53 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 61.5306027972452। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.41M

Wrapped Citrea Bitcoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 67,108
$ 67,108$ 67,108
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 72,312
$ 72,312$ 72,312
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 67,108
$ 67,108$ 67,108

$ 72,312
$ 72,312$ 72,312

$ 124,156
$ 124,156$ 124,156

$ 54,621
$ 54,621$ 54,621

-0.32%

+6.33%

+12.31%

+12.31%

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Citrea Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4,263.9 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Citrea Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5,924.0098120000 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Citrea Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8,493.4072825000 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Citrea Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -18.52645843125 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +4,263.9+6.33%
30 দিন$ +5,924.0098120000+8.27%
60 দিন$ +8,493.4072825000+11.85%
90 দিন$ -18.52645843125-0.00%

Wrapped Citrea Bitcoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WCBTC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Citrea Bitcoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped Citrea Bitcoin সম্পর্কে

WCBTC-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk8815330.23707815920000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 6.32% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Wrapped Citrea Bitcoin-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, WCBTC উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

WCBTC-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WCBTC বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Wrapped Citrea Bitcoin-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk8257089.56032997568000 থেকে Tk8897399.12211034752000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

WCBTC-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WCBTC-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Citrea Bitcoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:19:59 (UTC+8)

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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