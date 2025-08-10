WCFG সম্পর্কে আরও

Wrapped Centrifuge (WCFG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.309107
$0.309107
+4.70%1D
USD

আজকে Wrapped Centrifuge (WCFG) এর প্রাইস

Wrapped Centrifuge(WCFG) বর্তমানে 0.309107USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 108.40MUSD। WCFG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped Centrifuge এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.70%
Wrapped Centrifuge এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
351.68M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WCFG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WCFG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped Centrifuge (WCFG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped Centrifuge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01388851 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Centrifuge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1632819707 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Centrifuge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1958851861 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Centrifuge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.13825048926248896 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01388851+4.70%
30 দিন$ +0.1632819707+52.82%
60 দিন$ +0.1958851861+63.37%
90 দিন$ +0.13825048926248896+80.92%

Wrapped Centrifuge (WCFG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped Centrifuge এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.293586
$ 0.293586

$ 0.312489
$ 0.312489

$ 2.55
$ 2.55

+0.95%

+4.70%

+16.25%

Wrapped Centrifuge (WCFG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 108.40M
$ 108.40M

--
--

351.68M
351.68M

Wrapped Centrifuge (WCFG) কী?

Wrapped Centrifuge (WCFG) রিসোর্স

Wrapped Centrifuge (WCFG) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped Centrifuge (WCFG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WCFGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Centrifuge (WCFG) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

WCFG থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WCFG থেকে VND
8,134.150705
1 WCFG থেকে AUD
A$0.47293371
1 WCFG থেকে GBP
0.22873918
1 WCFG থেকে EUR
0.26274095
1 WCFG থেকে USD
$0.309107
1 WCFG থেকে MYR
RM1.31061368
1 WCFG থেকে TRY
12.57138169
1 WCFG থেকে JPY
¥45.438729
1 WCFG থেকে ARS
ARS$409.4122215
1 WCFG থেকে RUB
24.72546893
1 WCFG থেকে INR
27.11486604
1 WCFG থেকে IDR
Rp4,985.59607621
1 WCFG থেকে KRW
429.31253016
1 WCFG থেকে PHP
17.54182225
1 WCFG থেকে EGP
￡E.15.00405378
1 WCFG থেকে BRL
R$1.67845101
1 WCFG থেকে CAD
C$0.42347659
1 WCFG থেকে BDT
37.50704338
1 WCFG থেকে NGN
473.36336873
1 WCFG থেকে UAH
12.76921017
1 WCFG থেকে VES
Bs39.565696
1 WCFG থেকে CLP
$298.597362
1 WCFG থেকে PKR
Rs87.58855952
1 WCFG থেকে KZT
166.81268362
1 WCFG থেকে THB
฿9.99033824
1 WCFG থেকে TWD
NT$9.2422993
1 WCFG থেকে AED
د.إ1.13442269
1 WCFG থেকে CHF
Fr0.2472856
1 WCFG থেকে HKD
HK$2.42339888
1 WCFG থেকে MAD
.د.م2.79432728
1 WCFG থেকে MXN
$5.74011699
1 WCFG থেকে PLN
1.12514948
1 WCFG থেকে RON
лв1.34461545
1 WCFG থেকে SEK
kr2.95815399
1 WCFG থেকে BGN
лв0.51620869
1 WCFG থেকে HUF
Ft104.88618724
1 WCFG থেকে CZK
6.48506486
1 WCFG থেকে KWD
د.ك0.094277635
1 WCFG থেকে ILS
1.06023701