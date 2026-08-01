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Wrapped Canton Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.095744 USD। WCC-এর মার্কেট ক্যাপ 390,936 USD। WCC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Canton Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.095744 USD। WCC-এর মার্কেট ক্যাপ 390,936 USD। WCC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WCC সম্পর্কে আরও

WCC প্রাইসের তথ্য

WCC কী

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WCC টোকেনোমিক্স

WCC প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Canton Coin লোগো

Wrapped Canton Coin প্রাইস (WCC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WCC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.098118
$0.098118$0.098118
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Canton Coin (WCC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:19:27 (UTC+8)

Wrapped Canton Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Canton Coin (WCC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.095744, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.56% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WCC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WCC-এর জন্য $ 0.095744

Wrapped Canton Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 390,936 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.08M WCC। গত 24 ঘণ্টায়, WCC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.08694 (নিম্ন) এবং $ 0.118054 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.774895 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.079589

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WCC গত ঘণ্টায় -0.93% এবং গত 7 দিনে +0.84% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.63K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Canton Coin (WCC) এর মার্কেট তথ্য

$ 390.94K
$ 390.94K$ 390.94K

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

$ 390.94K
$ 390.94K$ 390.94K

4.08M
4.08M 4.08M

4,083,398.707649384
4,083,398.707649384 4,083,398.707649384

Wrapped Canton Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 390.94K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.63K। WCC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.08M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4083398.707649384। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 390.94K

Wrapped Canton Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.08694
$ 0.08694$ 0.08694
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.118054
$ 0.118054$ 0.118054
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.08694
$ 0.08694$ 0.08694

$ 0.118054
$ 0.118054$ 0.118054

$ 0.774895
$ 0.774895$ 0.774895

$ 0.079589
$ 0.079589$ 0.079589

-0.93%

-6.56%

+0.84%

+0.84%

Wrapped Canton Coin (WCC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Canton Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006722554241618495 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Canton Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0223975566 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Canton Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0353078308 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Canton Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001386550189 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.006722554241618495-6.56%
30 দিন$ -0.0223975566-23.39%
60 দিন$ -0.0353078308-36.87%
90 দিন$ -0.000001386550189-0.00%

Wrapped Canton Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Canton Coin (WCC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WCC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Canton Coin (WCC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Canton Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped Canton Coin (WCC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemWrapped-Tokens

Wrapped Canton Coin সম্পর্কে

বর্তমানে Wrapped Canton Coin কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk11.78051473541505024000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন -6.56%।

WCC কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Wrapped Canton Coin বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

WCC সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

4083398.707649384 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Wrapped Canton Coin এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk95.34448076014627920000 এবং ATL Tk9.79277434906572144000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Wrapped Canton Coin কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Canton Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:19:27 (UTC+8)

Wrapped Canton Coin (WCC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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