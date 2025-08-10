Wrapped BMX Liquidity Token প্রাইস (WBLT)
Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) বর্তমানে 1.32USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 799.55KUSD। WBLT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WBLT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WBLT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped BMX Liquidity Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00172091 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped BMX Liquidity Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1203061200 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped BMX Liquidity Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1618936440 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped BMX Liquidity Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1825051244351836 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00172091
|+0.13%
|30 দিন
|$ +0.1203061200
|+9.11%
|60 দিন
|$ +0.1618936440
|+12.26%
|90 দিন
|$ +0.1825051244351836
|+16.04%
Wrapped BMX Liquidity Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+0.13%
+3.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WBLTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 WBLT থেকে VND
₫34,735.8
|1 WBLT থেকে AUD
A$2.0196
|1 WBLT থেকে GBP
￡0.9768
|1 WBLT থেকে EUR
€1.122
|1 WBLT থেকে USD
$1.32
|1 WBLT থেকে MYR
RM5.5968
|1 WBLT থেকে TRY
₺53.6844
|1 WBLT থেকে JPY
¥194.04
|1 WBLT থেকে ARS
ARS$1,748.34
|1 WBLT থেকে RUB
₽105.5868
|1 WBLT থেকে INR
₹115.7904
|1 WBLT থেকে IDR
Rp21,290.3196
|1 WBLT থেকে KRW
₩1,833.3216
|1 WBLT থেকে PHP
₱74.91
|1 WBLT থেকে EGP
￡E.64.0728
|1 WBLT থেকে BRL
R$7.1676
|1 WBLT থেকে CAD
C$1.8084
|1 WBLT থেকে BDT
৳160.1688
|1 WBLT থেকে NGN
₦2,021.4348
|1 WBLT থেকে UAH
₴54.5292
|1 WBLT থেকে VES
Bs168.96
|1 WBLT থেকে CLP
$1,275.12
|1 WBLT থেকে PKR
Rs374.0352
|1 WBLT থেকে KZT
₸712.3512
|1 WBLT থেকে THB
฿42.6624
|1 WBLT থেকে TWD
NT$39.468
|1 WBLT থেকে AED
د.إ4.8444
|1 WBLT থেকে CHF
Fr1.056
|1 WBLT থেকে HKD
HK$10.3488
|1 WBLT থেকে MAD
.د.م11.9328
|1 WBLT থেকে MXN
$24.5124
|1 WBLT থেকে PLN
zł4.8048
|1 WBLT থেকে RON
лв5.742
|1 WBLT থেকে SEK
kr12.6324
|1 WBLT থেকে BGN
лв2.2044
|1 WBLT থেকে HUF
Ft447.9024
|1 WBLT থেকে CZK
Kč27.6936
|1 WBLT থেকে KWD
د.ك0.4026
|1 WBLT থেকে ILS
₪4.5276