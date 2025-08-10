WAAC সম্পর্কে আরও

Wrapped AyeAyeCoin লোগো

Wrapped AyeAyeCoin প্রাইস (WAAC)

তালিকাভুক্ত নয়

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.48
$1.48$1.48
+30.40%1D
USD

আজকে Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর প্রাইস

Wrapped AyeAyeCoin(WAAC) বর্তমানে 1.48USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.93MUSD। WAAC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped AyeAyeCoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+30.39%
Wrapped AyeAyeCoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
6.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WAAC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WAAC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped AyeAyeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.345897 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped AyeAyeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8062048400 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped AyeAyeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3910583280 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped AyeAyeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7090483307798397 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.345897+30.39%
30 দিন$ +0.8062048400+54.47%
60 দিন$ +0.3910583280+26.42%
90 দিন$ +0.7090483307798397+91.97%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped AyeAyeCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

-0.09%

+30.39%

+30.50%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

--
----

6.00M
6.00M 6.00M

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) কী?

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WAACটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

WAAC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WAAC থেকে VND
38,946.2
1 WAAC থেকে AUD
A$2.2644
1 WAAC থেকে GBP
1.0952
1 WAAC থেকে EUR
1.258
1 WAAC থেকে USD
$1.48
1 WAAC থেকে MYR
RM6.2752
1 WAAC থেকে TRY
60.1916
1 WAAC থেকে JPY
¥217.56
1 WAAC থেকে ARS
ARS$1,960.26
1 WAAC থেকে RUB
118.3852
1 WAAC থেকে INR
129.8256
1 WAAC থেকে IDR
Rp23,870.9644
1 WAAC থেকে KRW
2,055.5424
1 WAAC থেকে PHP
83.99
1 WAAC থেকে EGP
￡E.71.8392
1 WAAC থেকে BRL
R$8.0364
1 WAAC থেকে CAD
C$2.0276
1 WAAC থেকে BDT
179.5832
1 WAAC থেকে NGN
2,266.4572
1 WAAC থেকে UAH
61.1388
1 WAAC থেকে VES
Bs189.44
1 WAAC থেকে CLP
$1,429.68
1 WAAC থেকে PKR
Rs419.3728
1 WAAC থেকে KZT
798.6968
1 WAAC থেকে THB
฿47.8336
1 WAAC থেকে TWD
NT$44.252
1 WAAC থেকে AED
د.إ5.4316
1 WAAC থেকে CHF
Fr1.184
1 WAAC থেকে HKD
HK$11.6032
1 WAAC থেকে MAD
.د.م13.3792
1 WAAC থেকে MXN
$27.4836
1 WAAC থেকে PLN
5.3872
1 WAAC থেকে RON
лв6.438
1 WAAC থেকে SEK
kr14.1636
1 WAAC থেকে BGN
лв2.4716
1 WAAC থেকে HUF
Ft502.1936
1 WAAC থেকে CZK
31.0504
1 WAAC থেকে KWD
د.ك0.4514
1 WAAC থেকে ILS
5.0764