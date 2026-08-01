Wrapped ASTR প্রাইস (WASTR)
আজ Wrapped ASTR (WASTR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00486459, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WASTR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WASTR-এর জন্য $ 0.00486459।
Wrapped ASTR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 712,929 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 146.56M WASTR। গত 24 ঘণ্টায়, WASTR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00465335 (নিম্ন) এবং $ 0.00486504 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00844739 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00442463।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WASTR গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +7.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.57K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped ASTR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 712.93K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.57K। WASTR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 146.56M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 146558426.4944387। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 712.93K।
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+4.43%
+7.18%
+7.18%
আজকে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020647 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003374366 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005764587 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000098686635919 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020647
|+4.43%
|30 দিন
|$ -0.0003374366
|-6.93%
|60 দিন
|$ -0.0005764587
|-11.85%
|90 দিন
|$ -0.000000098686635919
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped ASTR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WASTR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk0.5985479421870059664000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 4.43% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped ASTR-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WASTR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WASTR-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WASTR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped ASTR-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0.5725565909513246160000 থেকে Tk0.5986033109999961984000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WASTR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WASTR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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