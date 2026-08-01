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Wrapped ASTR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00486459 USD। WASTR-এর মার্কেট ক্যাপ 712,929 USD। WASTR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped ASTR-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00486459 USD। WASTR-এর মার্কেট ক্যাপ 712,929 USD। WASTR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WASTR সম্পর্কে আরও

WASTR প্রাইসের তথ্য

WASTR কী

WASTR টোকেনোমিক্স

WASTR প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped ASTR লোগো

Wrapped ASTR প্রাইস (WASTR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WASTR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00486444
$0.00486444$0.00486444
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped ASTR (WASTR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:17:47 (UTC+8)

Wrapped ASTR-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped ASTR (WASTR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00486459, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WASTR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WASTR-এর জন্য $ 0.00486459

Wrapped ASTR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 712,929 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 146.56M WASTR। গত 24 ঘণ্টায়, WASTR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00465335 (নিম্ন) এবং $ 0.00486504 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00844739 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00442463

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WASTR গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +7.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.57K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped ASTR (WASTR) এর মার্কেট তথ্য

$ 712.93K
$ 712.93K$ 712.93K

$ 3.57K
$ 3.57K$ 3.57K

$ 712.93K
$ 712.93K$ 712.93K

146.56M
146.56M 146.56M

146,558,426.4944387
146,558,426.4944387 146,558,426.4944387

Wrapped ASTR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 712.93K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.57K। WASTR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 146.56M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 146558426.4944387। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 712.93K

Wrapped ASTR-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00465335
$ 0.00465335$ 0.00465335
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00486504
$ 0.00486504$ 0.00486504
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00465335
$ 0.00465335$ 0.00465335

$ 0.00486504
$ 0.00486504$ 0.00486504

$ 0.00844739
$ 0.00844739$ 0.00844739

$ 0.00442463
$ 0.00442463$ 0.00442463

--

+4.43%

+7.18%

+7.18%

Wrapped ASTR (WASTR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020647 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003374366 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005764587 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped ASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000098686635919 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00020647+4.43%
30 দিন$ -0.0003374366-6.93%
60 দিন$ -0.0005764587-11.85%
90 দিন$ -0.000000098686635919-0.00%

Wrapped ASTR এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped ASTR (WASTR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WASTR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped ASTR (WASTR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped ASTR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped ASTR সম্পর্কে

WASTR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.5985479421870059664000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 4.43% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Wrapped ASTR-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, WASTR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

WASTR-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WASTR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Wrapped ASTR-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.5725565909513246160000 থেকে Tk0.5986033109999961984000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

WASTR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WASTR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped ASTR সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:17:47 (UTC+8)

Wrapped ASTR (WASTR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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