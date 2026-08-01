Wrapped ApeCoin প্রাইস (WAPE)
আজ Wrapped ApeCoin (WAPE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.129758, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.51% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WAPE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WAPE-এর জন্য $ 0.129758।
Wrapped ApeCoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,125,897 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.68M WAPE। গত 24 ঘণ্টায়, WAPE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.12496 (নিম্ন) এবং $ 0.131758 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 17.57 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WAPE গত ঘণ্টায় -0.38% এবং গত 7 দিনে +4.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 33.47K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped ApeCoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 33.47K। WAPE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.68M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8677121.9044323। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.13M।
-0.38%
+3.51%
+4.49%
+4.49%
আজকে, Wrapped ApeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00439789 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped ApeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0173705477 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped ApeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0069225503 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped ApeCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00010053393775526 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00439789
|+3.51%
|30 দিন
|$ -0.0173705477
|-13.38%
|60 দিন
|$ -0.0069225503
|-5.33%
|90 দিন
|$ -0.00010053393775526
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped ApeCoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WAPE-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk15.96565874663671968000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 3.50% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped ApeCoin-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WAPE উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WAPE-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WAPE বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped ApeCoin-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk15.3753041583542016000 থেকে Tk16.21174235992663968000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WAPE-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WAPE-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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