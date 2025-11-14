বিনিময়DEX+
Wrapped Aave Plasma USDe-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.9987 USD। WAPLAUSDE-এর মার্কেট ক্যাপ 192,698 USD। WAPLAUSDE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WAPLAUSDE সম্পর্কে আরও

WAPLAUSDE প্রাইসের তথ্য

WAPLAUSDE কী

WAPLAUSDE টোকেনোমিক্স

WAPLAUSDE প্রাইস পূর্বাভাস

1 WAPLAUSDE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.999601
$0.999601
0.00%1D
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:53:01 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.9987, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WAPLAUSDE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WAPLAUSDE-এর জন্য $ 0.9987

Wrapped Aave Plasma USDe বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 192,698 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 192.95K WAPLAUSDE। গত 24 ঘণ্টায়, WAPLAUSDE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.99824 (নিম্ন) এবং $ 1.001 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.028 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.956016

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WAPLAUSDE গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে -0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) এর মার্কেট তথ্য

$ 192.70K
$ 192.70K

--
--

$ 192.70K
$ 192.70K

192.95K
192.95K

192,948.8027170242
192,948.8027170242

Wrapped Aave Plasma USDe এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 192.70K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WAPLAUSDE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 192.95K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 192948.8027170242। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 192.70K

Wrapped Aave Plasma USDe-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.99824
$ 0.99824
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.001
$ 1.001
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.99824
$ 0.99824

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.028
$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016

+0.02%

-0.16%

-0.04%

-0.04%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Aave Plasma USDe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016326091336453 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Aave Plasma USDe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003488459 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Aave Plasma USDe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Aave Plasma USDe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0016326091336453-0.16%
30 দিন$ -0.0003488459-0.03%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Wrapped Aave Plasma USDe এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WAPLAUSDE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Wrapped Aave Plasma USDe এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Wrapped Aave Plasma USDe এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WAPLAUSDE এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Wrapped Aave Plasma USDe এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Aave Plasma USDe সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Wrapped Aave Plasma USDe-এর মূল্য কত হবে?
যদি Wrapped Aave Plasma USDe বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Wrapped Aave Plasma USDe-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:53:01 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Wrapped Aave Plasma USDe সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

$0.00000

$0.00000

$0.011206

$0.0990

$0.1430

$0.005400

$0.1430

$0.00000006339

$0.0000002241

$0.000869

