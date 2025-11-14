বিনিময়DEX+
Wrapped Aave Ethereum USDC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.15 USD। WAETHUSDC-এর মার্কেট ক্যাপ 149,626,680 USD। WAETHUSDC থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WAETHUSDC সম্পর্কে আরও

WAETHUSDC প্রাইসের তথ্য

WAETHUSDC কী

WAETHUSDC টোকেনোমিক্স

WAETHUSDC প্রাইস পূর্বাভাস

Wrapped Aave Ethereum USDC লোগো

Wrapped Aave Ethereum USDC প্রাইস (WAETHUSDC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WAETHUSDC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.15
$1.15$1.15
+1.80%1D
USD
Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:52:32 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.15, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WAETHUSDC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WAETHUSDC-এর জন্য $ 1.15

Wrapped Aave Ethereum USDC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 149,626,680 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 129.87M WAETHUSDC। গত 24 ঘণ্টায়, WAETHUSDC এর ট্রেড হয়েছে $ 1.066 (নিম্ন) এবং $ 1.15 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.27 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.965606

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WAETHUSDC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) এর মার্কেট তথ্য

$ 149.63M
$ 149.63M$ 149.63M

--
----

$ 149.51M
$ 149.51M$ 149.51M

129.87M
129.87M 129.87M

129,768,184.035941
129,768,184.035941 129,768,184.035941

Wrapped Aave Ethereum USDC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 149.63M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WAETHUSDC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 129.87M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 129768184.035941। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 149.51M

Wrapped Aave Ethereum USDC-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.066
$ 1.066$ 1.066
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.965606
$ 0.965606$ 0.965606

--

+1.82%

+0.13%

+0.13%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Aave Ethereum USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02062944 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Aave Ethereum USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038703250 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Aave Ethereum USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082850600 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Aave Ethereum USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02062944+1.82%
30 দিন$ +0.0038703250+0.34%
60 দিন$ +0.0082850600+0.72%
90 দিন$ 0--

Wrapped Aave Ethereum USDC এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WAETHUSDC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Wrapped Aave Ethereum USDC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Aave Ethereum USDC সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Wrapped Aave Ethereum USDC-এর মূল্য কত হবে?
যদি Wrapped Aave Ethereum USDC বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Wrapped Aave Ethereum USDC-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:52:32 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Wrapped Aave Ethereum USDC সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

