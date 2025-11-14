বিনিময়DEX+
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 3,932.25 USD। WAETHLIDOWSTETH-এর মার্কেট ক্যাপ 7,597,905 USD। WAETHLIDOWSTETH থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 WAETHLIDOWSTETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:52:24 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 3,932.25, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WAETHLIDOWSTETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WAETHLIDOWSTETH-এর জন্য $ 3,932.25

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7,597,905 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.93K WAETHLIDOWSTETH। গত 24 ঘণ্টায়, WAETHLIDOWSTETH এর ট্রেড হয়েছে $ 3,772.59 (নিম্ন) এবং $ 4,168.55 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6,300.14 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3,160.66

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WAETHLIDOWSTETH গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে -3.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) এর মার্কেট তথ্য

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.60M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WAETHLIDOWSTETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.93K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1932.201050686212। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.60M

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -206.044340461161 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -781.4572221750 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1,153.9046064000 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -206.044340461161-4.97%
30 দিন$ -781.4572221750-19.87%
60 দিন$ -1,153.9046064000-29.34%
90 দিন$ 0--

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WAETHLIDOWSTETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

