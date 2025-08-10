WOW সম্পর্কে আরও

Wownero লোগো

Wownero প্রাইস (WOW)

তালিকাভুক্ত নয়

Wownero (WOW) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.019852
$0.019852$0.019852
+14.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Wownero (WOW) এর প্রাইস

Wownero(WOW) বর্তমানে 0.019852USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.89MUSD। WOW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wownero এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+14.46%
Wownero এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
95.06M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WOW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WOW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wownero (WOW) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wownero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00250823 ছিল।
গত 30 দিনে, Wownero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0089068717 ছিল।
গত 60 দিনে, Wownero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0101783248 ছিল।
গত 90 দিনে, Wownero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02712888531224823 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00250823+14.46%
30 দিন$ -0.0089068717-44.86%
60 দিন$ -0.0101783248-51.27%
90 দিন$ -0.02712888531224823-57.74%

Wownero (WOW) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wownero এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01682384
$ 0.01682384$ 0.01682384

$ 0.01996625
$ 0.01996625$ 0.01996625

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

-0.38%

+14.46%

-25.88%

Wownero (WOW) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

95.06M
95.06M 95.06M

Wownero (WOW) কী?

Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet.

Wownero (WOW) এর টোকেনোমিক্স

Wownero (WOW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WOWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

