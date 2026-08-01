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World Of Claudecraft-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WOC-এর মার্কেট ক্যাপ 150,236 USD। WOC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!World Of Claudecraft-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WOC-এর মার্কেট ক্যাপ 150,236 USD। WOC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WOC সম্পর্কে আরও

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World Of Claudecraft প্রাইস (WOC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WOC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00014782
$0.00014782$0.00014782
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
World Of Claudecraft (WOC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:15:57 (UTC+8)

World Of Claudecraft-এর আজকের প্রাইস

আজ World Of Claudecraft (WOC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WOC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WOC-এর জন্য $ 0

World Of Claudecraft বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 150,236 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 997.27M WOC। গত 24 ঘণ্টায়, WOC এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WOC গত ঘণ্টায় -0.18% এবং গত 7 দিনে -0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.55K-তে পৌঁছেছে।

World Of Claudecraft (WOC) এর মার্কেট তথ্য

$ 150.24K
$ 150.24K$ 150.24K

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

$ 150.24K
$ 150.24K$ 150.24K

997.27M
997.27M 997.27M

997,267,225.954109
997,267,225.954109 997,267,225.954109

World Of Claudecraft এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 150.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.55K। WOC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 997.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997267225.954109। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 150.24K

World Of Claudecraft-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-7.18%

-0.06%

-0.06%

World Of Claudecraft (WOC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-7.18%
30 দিন$ 0-8.55%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

World Of Claudecraft এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য World Of Claudecraft (WOC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WOC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
World Of Claudecraft (WOC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, World Of Claudecraft এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে World Of Claudecraft এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WOC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, World Of Claudecraft প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

World Of Claudecraft (WOC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Gaming (GameFi)MMOSolana Ecosystem

World Of Claudecraft সম্পর্কে

World Of Claudecraft-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

World Of Claudecraft-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

WOC-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

WOC-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

World Of Claudecraft-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, World Of Claudecraft-এর দামের পরিবর্তন -7.18% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

World Of Claudecraft-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, World Of Claudecraft-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: World Of Claudecraft সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:15:57 (UTC+8)

World Of Claudecraft (WOC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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