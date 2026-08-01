World Of Claudecraft প্রাইস (WOC)
আজ World Of Claudecraft (WOC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WOC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WOC-এর জন্য $ 0।
World Of Claudecraft বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 150,236 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 997.27M WOC। গত 24 ঘণ্টায়, WOC এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WOC গত ঘণ্টায় -0.18% এবং গত 7 দিনে -0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.55K-তে পৌঁছেছে।
World Of Claudecraft এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 150.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.55K। WOC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 997.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997267225.954109। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 150.24K।
-0.18%
-7.18%
-0.06%
-0.06%
আজকে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, World Of Claudecraft থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-7.18%
|30 দিন
|$ 0
|-8.55%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, World Of Claudecraft এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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World Of Claudecraft-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
World Of Claudecraft-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
WOC-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
WOC-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
World Of Claudecraft-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, World Of Claudecraft-এর দামের পরিবর্তন -7.18% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
World Of Claudecraft-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, World Of Claudecraft-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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