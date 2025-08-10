World Friendship Cash প্রাইস (WFCA)
World Friendship Cash(WFCA) বর্তমানে 0.0369853USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.80MUSD। WFCA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WFCA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WFCA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, World Friendship Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00080669438380713 ছিল।
গত 30 দিনে, World Friendship Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0094786222 ছিল।
গত 60 দিনে, World Friendship Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0170732725 ছিল।
গত 90 দিনে, World Friendship Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10404065530060044 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00080669438380713
|-2.13%
|30 দিন
|$ -0.0094786222
|-25.62%
|60 দিন
|$ -0.0170732725
|-46.16%
|90 দিন
|$ -0.10404065530060044
|-73.77%
World Friendship Cash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.80%
-2.13%
-5.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
World Friendship Cash (WFCA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WFCAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 WFCA থেকে VND
₫973.2681695
|1 WFCA থেকে AUD
A$0.056587509
|1 WFCA থেকে GBP
￡0.027369122
|1 WFCA থেকে EUR
€0.031437505
|1 WFCA থেকে USD
$0.0369853
|1 WFCA থেকে MYR
RM0.156817672
|1 WFCA থেকে TRY
₺1.504192151
|1 WFCA থেকে JPY
¥5.4368391
|1 WFCA থেকে ARS
ARS$48.98702985
|1 WFCA থেকে RUB
₽2.958454147
|1 WFCA থেকে INR
₹3.244350516
|1 WFCA থেকে IDR
Rp596.537013259
|1 WFCA থেকে KRW
₩51.368143464
|1 WFCA থেকে PHP
₱2.098915775
|1 WFCA থেকে EGP
￡E.1.795266462
|1 WFCA থেকে BRL
R$0.200830179
|1 WFCA থেকে CAD
C$0.050669861
|1 WFCA থেকে BDT
৳4.487796302
|1 WFCA থেকে NGN
₦56.638918567
|1 WFCA থেকে UAH
₴1.527862743
|1 WFCA থেকে VES
Bs4.7341184
|1 WFCA থেকে CLP
$35.7277998
|1 WFCA থেকে PKR
Rs10.480154608
|1 WFCA থেকে KZT
₸19.959486998
|1 WFCA থেকে THB
฿1.195364896
|1 WFCA থেকে TWD
NT$1.10586047
|1 WFCA থেকে AED
د.إ0.135736051
|1 WFCA থেকে CHF
Fr0.02958824
|1 WFCA থেকে HKD
HK$0.289964752
|1 WFCA থেকে MAD
.د.م0.334347112
|1 WFCA থেকে MXN
$0.686817021
|1 WFCA থেকে PLN
zł0.134626492
|1 WFCA থেকে RON
лв0.160886055
|1 WFCA থেকে SEK
kr0.353949321
|1 WFCA থেকে BGN
лв0.061765451
|1 WFCA থেকে HUF
Ft12.549851996
|1 WFCA থেকে CZK
Kč0.775951594
|1 WFCA থেকে KWD
د.ك0.0112805165
|1 WFCA থেকে ILS
₪0.126859579