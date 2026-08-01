Wing Finance প্রাইস (WING)
আজ Wing Finance (WING)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00299829, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WING থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WING-এর জন্য $ 0.00299829।
Wing Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,694 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.90M WING। গত 24 ঘণ্টায়, WING এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 249.54 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00179875।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WING গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 810.89-তে পৌঁছেছে।
Wing Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.69K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 810.89। WING এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 7638124.869989271। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 22.90K।
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আজকে, Wing Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wing Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020633623 ছিল।
গত 60 দিনে, Wing Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022629899 ছিল।
গত 90 দিনে, Wing Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0020633623
|-68.81%
|60 দিন
|$ -0.0022629899
|-75.47%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Wing Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wing Finance-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk0.3689150184455171184000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব WING-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
Wing Finance-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk2546227.14671080224000 বাজার মূল্য নিয়ে, Wing Finance #6560 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
WING ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
WING-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
Wing Finance-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (6901952.289989271 টোকেন), Decentralized Finance (DeFi),Binance Launchpool,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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