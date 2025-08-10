WGC সম্পর্কে আরও

Wild Goat Coin লোগো

Wild Goat Coin প্রাইস (WGC)

তালিকাভুক্ত নয়

Wild Goat Coin (WGC) লাইভ প্রাইস চার্ট

+6.10%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Wild Goat Coin (WGC) এর প্রাইস

Wild Goat Coin(WGC) বর্তমানে 0.0000715USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 356.91KUSD। WGC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wild Goat Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.15%
Wild Goat Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
5.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WGC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WGC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wild Goat Coin (WGC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wild Goat Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wild Goat Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000287667 ছিল।
গত 60 দিনে, Wild Goat Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001917119 ছিল।
গত 90 দিনে, Wild Goat Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001887354559123487 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+6.15%
30 দিন$ +0.0000287667+40.23%
60 দিন$ +0.0001917119+268.13%
90 দিন$ -0.00001887354559123487-20.88%

Wild Goat Coin (WGC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wild Goat Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0000673
$ 0.0000673$ 0.0000673

$ 0.00007136
$ 0.00007136$ 0.00007136

$ 0.00135352
$ 0.00135352$ 0.00135352

+0.48%

+6.15%

+11.17%

Wild Goat Coin (WGC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 356.91K
$ 356.91K$ 356.91K

5.00B
5.00B 5.00B

Wild Goat Coin (WGC) কী?

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Wild Goat Coin (WGC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Wild Goat Coin (WGC) এর টোকেনোমিক্স

Wild Goat Coin (WGC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WGCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

