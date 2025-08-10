WickedBet Casino প্রাইস (WIK)
WickedBet Casino(WIK) বর্তমানে 0.00475759USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 184.55KUSD। WIK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WIK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WIK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WickedBet Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WickedBet Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001053178 ছিল।
গত 60 দিনে, WickedBet Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006309549 ছিল।
গত 90 দিনে, WickedBet Casino থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001608949807308263 ছিল।
WickedBet Casino এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+6.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.
WickedBet Casino (WIK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WIKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
