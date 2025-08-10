WHALE সম্পর্কে আরও

White Whale লোগো

White Whale প্রাইস (WHALE)

তালিকাভুক্ত নয়

White Whale (WHALE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00025144
$0.00025144$0.00025144
+2.90%1D
USD

আজকে White Whale (WHALE) এর প্রাইস

White Whale(WHALE) বর্তমানে 0.00025144USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 164.06KUSD। WHALE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

White Whale এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.99%
White Whale এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
651.70M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WHALE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHALE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ White Whale (WHALE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, White Whale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, White Whale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000211442 ছিল।
গত 60 দিনে, White Whale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000256487 ছিল।
গত 90 দিনে, White Whale থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000499654480107651 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.99%
30 দিন$ -0.0000211442-8.40%
60 দিন$ -0.0000256487-10.20%
90 দিন$ -0.0000499654480107651-16.57%

White Whale (WHALE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

White Whale এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00024414
$ 0.00024414$ 0.00024414

$ 0.00025243
$ 0.00025243$ 0.00025243

$ 0.265862
$ 0.265862$ 0.265862

-0.11%

+2.99%

+8.22%

White Whale (WHALE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 164.06K
$ 164.06K$ 164.06K

--
----

651.70M
651.70M 651.70M

White Whale (WHALE) কী?

White Whale (WHALE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

White Whale (WHALE) এর টোকেনোমিক্স

White Whale (WHALE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WHALEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: White Whale (WHALE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

