Whispers Of Decay প্রাইস ($DCAY)
Whispers Of Decay($DCAY) বর্তমানে 0.00116509USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.36KUSD। $DCAY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $DCAY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $DCAY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Whispers Of Decay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017476 ছিল।
গত 30 দিনে, Whispers Of Decay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003230502 ছিল।
গত 60 দিনে, Whispers Of Decay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004479552 ছিল।
গত 90 দিনে, Whispers Of Decay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006063797324263725 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00017476
|+17.65%
|30 দিন
|$ +0.0003230502
|+27.73%
|60 দিন
|$ -0.0004479552
|-38.44%
|90 দিন
|$ -0.0006063797324263725
|-34.23%
Whispers Of Decay এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.08%
+17.65%
+15.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.
Whispers Of Decay ($DCAY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $DCAYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
