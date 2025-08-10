WHALES সম্পর্কে আরও

Whales Market লোগো

Whales Market প্রাইস (WHALES)

তালিকাভুক্ত নয়

Whales Market (WHALES) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.095514
$0.095514$0.095514
+0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Whales Market (WHALES) এর প্রাইস

Whales Market(WHALES) বর্তমানে 0.095773USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.49MUSD। WHALES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Whales Market এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.67%
Whales Market এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
26.03M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WHALES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHALES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Whales Market (WHALES) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Whales Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006343 ছিল।
গত 30 দিনে, Whales Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0288315613 ছিল।
গত 60 দিনে, Whales Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0607571365 ছিল।
গত 90 দিনে, Whales Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.058430422209264715 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0006343+0.67%
30 দিন$ +0.0288315613+30.10%
60 দিন$ +0.0607571365+63.44%
90 দিন$ +0.058430422209264715+156.47%

Whales Market (WHALES) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Whales Market এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.095137
$ 0.095137$ 0.095137

$ 0.097707
$ 0.097707$ 0.097707

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

+0.24%

+0.67%

+18.25%

Whales Market (WHALES) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

--
----

26.03M
26.03M 26.03M

Whales Market (WHALES) কী?

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Whales Market (WHALES) এর টোকেনোমিক্স

Whales Market (WHALES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WHALESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Whales Market (WHALES) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

