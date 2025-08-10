Whale Ecosystem প্রাইস (WHALE)
Whale Ecosystem(WHALE) বর্তমানে 0.01430295USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 301.19KUSD। WHALE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WHALE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHALE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Whale Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022417 ছিল।
গত 30 দিনে, Whale Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0057869406 ছিল।
গত 60 দিনে, Whale Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0087779592 ছিল।
গত 90 দিনে, Whale Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0483220078179641 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022417
|+1.59%
|30 দিন
|$ -0.0057869406
|-40.45%
|60 দিন
|$ -0.0087779592
|-61.37%
|90 দিন
|$ -0.0483220078179641
|-77.16%
Whale Ecosystem এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.68%
+1.59%
-9.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
|1 WHALE থেকে VND
₫376.38212925
|1 WHALE থেকে AUD
A$0.0218835135
|1 WHALE থেকে GBP
￡0.010584183
|1 WHALE থেকে EUR
€0.0121575075
|1 WHALE থেকে USD
$0.01430295
|1 WHALE থেকে MYR
RM0.060644508
|1 WHALE থেকে TRY
₺0.5817009765
|1 WHALE থেকে JPY
¥2.10253365
|1 WHALE থেকে ARS
ARS$18.944257275
|1 WHALE থেকে RUB
₽1.1440929705
|1 WHALE থেকে INR
₹1.254654774
|1 WHALE থেকে IDR
Rp230.6927096385
|1 WHALE থেকে KRW
₩19.865081196
|1 WHALE থেকে PHP
₱0.8116924125
|1 WHALE থেকে EGP
￡E.0.694265193
|1 WHALE থেকে BRL
R$0.0776650185
|1 WHALE থেকে CAD
C$0.0195950415
|1 WHALE থেকে BDT
৳1.735519953
|1 WHALE থেকে NGN
₦21.9033946005
|1 WHALE থেকে UAH
₴0.5908548645
|1 WHALE থেকে VES
Bs1.8307776
|1 WHALE থেকে CLP
$13.8166497
|1 WHALE থেকে PKR
Rs4.052883912
|1 WHALE থেকে KZT
₸7.718729997
|1 WHALE থেকে THB
฿0.462271344
|1 WHALE থেকে TWD
NT$0.427658205
|1 WHALE থেকে AED
د.إ0.0524918265
|1 WHALE থেকে CHF
Fr0.01144236
|1 WHALE থেকে HKD
HK$0.112135128
|1 WHALE থেকে MAD
.د.م0.129298668
|1 WHALE থেকে MXN
$0.2656057815
|1 WHALE থেকে PLN
zł0.052062738
|1 WHALE থেকে RON
лв0.0622178325
|1 WHALE থেকে SEK
kr0.1368792315
|1 WHALE থেকে BGN
лв0.0238859265
|1 WHALE থেকে HUF
Ft4.853276994
|1 WHALE থেকে CZK
Kč0.300075891
|1 WHALE থেকে KWD
د.ك0.00436239975
|1 WHALE থেকে ILS
₪0.0490591185