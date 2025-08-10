WHACKT প্রাইস (WHACKT)
WHACKT(WHACKT) বর্তমানে 0.00000804USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.04KUSD। WHACKT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, WHACKT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WHACKT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000074495 ছিল।
গত 60 দিনে, WHACKT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000074513 ছিল।
গত 90 দিনে, WHACKT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00012772160205610883 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.77%
|30 দিন
|$ -0.0000074495
|-92.65%
|60 দিন
|$ -0.0000074513
|-92.67%
|90 দিন
|$ -0.00012772160205610883
|-94.07%
WHACKT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+4.77%
+9.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WHACKT (WHACKT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WHACKTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WHACKT থেকে VND
₫0.2115726
|1 WHACKT থেকে AUD
A$0.0000123012
|1 WHACKT থেকে GBP
￡0.0000059496
|1 WHACKT থেকে EUR
€0.000006834
|1 WHACKT থেকে USD
$0.00000804
|1 WHACKT থেকে MYR
RM0.0000340896
|1 WHACKT থেকে TRY
₺0.0003269868
|1 WHACKT থেকে JPY
¥0.00118188
|1 WHACKT থেকে ARS
ARS$0.01064898
|1 WHACKT থেকে RUB
₽0.0006431196
|1 WHACKT থেকে INR
₹0.0007052688
|1 WHACKT থেকে IDR
Rp0.1296774012
|1 WHACKT থেকে KRW
₩0.0111665952
|1 WHACKT থেকে PHP
₱0.00045627
|1 WHACKT থেকে EGP
￡E.0.0003902616
|1 WHACKT থেকে BRL
R$0.0000436572
|1 WHACKT থেকে CAD
C$0.0000110148
|1 WHACKT থেকে BDT
৳0.0009755736
|1 WHACKT থেকে NGN
₦0.0123123756
|1 WHACKT থেকে UAH
₴0.0003321324
|1 WHACKT থেকে VES
Bs0.00102912
|1 WHACKT থেকে CLP
$0.00776664
|1 WHACKT থেকে PKR
Rs0.0022782144
|1 WHACKT থেকে KZT
₸0.0043388664
|1 WHACKT থেকে THB
฿0.0002598528
|1 WHACKT থেকে TWD
NT$0.000240396
|1 WHACKT থেকে AED
د.إ0.0000295068
|1 WHACKT থেকে CHF
Fr0.000006432
|1 WHACKT থেকে HKD
HK$0.0000630336
|1 WHACKT থেকে MAD
.د.م0.0000726816
|1 WHACKT থেকে MXN
$0.0001493028
|1 WHACKT থেকে PLN
zł0.0000292656
|1 WHACKT থেকে RON
лв0.000034974
|1 WHACKT থেকে SEK
kr0.0000769428
|1 WHACKT থেকে BGN
лв0.0000134268
|1 WHACKT থেকে HUF
Ft0.0027281328
|1 WHACKT থেকে CZK
Kč0.0001686792
|1 WHACKT থেকে KWD
د.ك0.0000024522
|1 WHACKT থেকে ILS
₪0.0000275772