Welshare Health Token প্রাইস (WEL)
Welshare Health Token(WEL) বর্তমানে 0.00259267USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 637.15KUSD। WEL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WEL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WEL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Welshare Health Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012854 ছিল।
গত 30 দিনে, Welshare Health Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003384082 ছিল।
গত 60 দিনে, Welshare Health Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006033923 ছিল।
গত 90 দিনে, Welshare Health Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004887298801390467 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012854
|+5.22%
|30 দিন
|$ -0.0003384082
|-13.05%
|60 দিন
|$ -0.0006033923
|-23.27%
|90 দিন
|$ -0.004887298801390467
|-65.33%
Welshare Health Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.24%
+5.22%
+24.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
Welshare Health Token (WEL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WELটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
