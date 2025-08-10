Warlords of Solana প্রাইস (WLOS)
Warlords of Solana(WLOS) বর্তমানে 0.072762USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.03KUSD। WLOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Warlords of Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Warlords of Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0189824634 ছিল।
গত 60 দিনে, Warlords of Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0123829427 ছিল।
গত 90 দিনে, Warlords of Solana থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.6117012976219007 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0189824634
|+26.09%
|60 দিন
|$ +0.0123829427
|+17.02%
|90 দিন
|$ -1.6117012976219007
|-95.68%
Warlords of Solana এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.
