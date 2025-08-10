WannaSwap প্রাইস (WANNA)
WannaSwap(WANNA) বর্তমানে 0.00028608USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 28.29KUSD। WANNA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WANNA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WANNA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WannaSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WannaSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000118109 ছিল।
গত 60 দিনে, WannaSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006934 ছিল।
গত 90 দিনে, WannaSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00004652384558483105 ছিল।
WannaSwap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.58%
-2.55%
+8.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WannaSwap (WANNA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WANNAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WANNA থেকে VND
₫7.5281952
|1 WANNA থেকে AUD
A$0.0004377024
|1 WANNA থেকে GBP
￡0.0002116992
|1 WANNA থেকে EUR
€0.000243168
|1 WANNA থেকে USD
$0.00028608
|1 WANNA থেকে MYR
RM0.0012129792
|1 WANNA থেকে TRY
₺0.0116692032
|1 WANNA থেকে JPY
¥0.04205376
|1 WANNA থেকে ARS
ARS$0.37891296
|1 WANNA থেকে RUB
₽0.0228091584
|1 WANNA থেকে INR
₹0.0250949376
|1 WANNA থেকে IDR
Rp4.6141929024
|1 WANNA থেকে KRW
₩0.3973307904
|1 WANNA থেকে PHP
₱0.01623504
|1 WANNA থেকে EGP
￡E.0.0137804736
|1 WANNA থেকে BRL
R$0.0015534144
|1 WANNA থেকে CAD
C$0.0003919296
|1 WANNA থেকে BDT
৳0.0347129472
|1 WANNA থেকে NGN
₦0.4381000512
|1 WANNA থেকে UAH
₴0.0118179648
|1 WANNA থেকে VES
Bs0.03661824
|1 WANNA থেকে CLP
$0.27721152
|1 WANNA থেকে PKR
Rs0.0810636288
|1 WANNA থেকে KZT
₸0.1543859328
|1 WANNA থেকে THB
฿0.0091745856
|1 WANNA থেকে TWD
NT$0.008553792
|1 WANNA থেকে AED
د.إ0.0010499136
|1 WANNA থেকে CHF
Fr0.000228864
|1 WANNA থেকে HKD
HK$0.0022428672
|1 WANNA থেকে MAD
.د.م0.0025861632
|1 WANNA থেকে MXN
$0.0053125056
|1 WANNA থেকে PLN
zł0.0010413312
|1 WANNA থেকে RON
лв0.001244448
|1 WANNA থেকে SEK
kr0.0027377856
|1 WANNA থেকে BGN
лв0.0004777536
|1 WANNA থেকে HUF
Ft0.0970726656
|1 WANNA থেকে CZK
Kč0.0060019584
|1 WANNA থেকে KWD
د.ك0.00008668224
|1 WANNA থেকে ILS
₪0.0009812544