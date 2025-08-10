Wanaka Farm প্রাইস (WANA)
Wanaka Farm(WANA) বর্তমানে 0.00281571USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 489.72KUSD। WANA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WANA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WANA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wanaka Farm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wanaka Farm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000256147 ছিল।
গত 60 দিনে, Wanaka Farm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000565400 ছিল।
গত 90 দিনে, Wanaka Farm থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002402887457113025 ছিল।
Wanaka Farm এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.24%
-0.17%
+0.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.
Wanaka Farm (WANA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WANAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WANA থেকে VND
₫74.09540865
|1 WANA থেকে AUD
A$0.0043080363
|1 WANA থেকে GBP
￡0.0020836254
|1 WANA থেকে EUR
€0.0023933535
|1 WANA থেকে USD
$0.00281571
|1 WANA থেকে MYR
RM0.0119386104
|1 WANA থেকে TRY
₺0.1145149257
|1 WANA থেকে JPY
¥0.41390937
|1 WANA থেকে ARS
ARS$3.729407895
|1 WANA থেকে RUB
₽0.2252286429
|1 WANA থেকে INR
₹0.2469940812
|1 WANA থেকে IDR
Rp45.4146710613
|1 WANA থেকে KRW
₩3.9106833048
|1 WANA থেকে PHP
₱0.1597915425
|1 WANA থেকে EGP
￡E.0.1366745634
|1 WANA থেকে BRL
R$0.0152893053
|1 WANA থেকে CAD
C$0.0038575227
|1 WANA থেকে BDT
৳0.3416582514
|1 WANA থেকে NGN
₦4.3119501369
|1 WANA থেকে UAH
₴0.1163169801
|1 WANA থেকে VES
Bs0.36041088
|1 WANA থেকে CLP
$2.71997586
|1 WANA থেকে PKR
Rs0.7978595856
|1 WANA থেকে KZT
₸1.5195260586
|1 WANA থেকে THB
฿0.0910037472
|1 WANA থেকে TWD
NT$0.084189729
|1 WANA থেকে AED
د.إ0.0103336557
|1 WANA থেকে CHF
Fr0.002252568
|1 WANA থেকে HKD
HK$0.0220751664
|1 WANA থেকে MAD
.د.م0.0254540184
|1 WANA থেকে MXN
$0.0522877347
|1 WANA থেকে PLN
zł0.0102491844
|1 WANA থেকে RON
лв0.0122483385
|1 WANA থেকে SEK
kr0.0269463447
|1 WANA থেকে BGN
лв0.0047022357
|1 WANA থেকে HUF
Ft0.9554267172
|1 WANA থেকে CZK
Kč0.0590735958
|1 WANA থেকে KWD
د.ك0.00085879155
|1 WANA থেকে ILS
₪0.0096578853