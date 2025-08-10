WAI সম্পর্কে আরও

WAI Combinator by Virtuals লোগো

WAI Combinator by Virtuals প্রাইস (WAI)

তালিকাভুক্ত নয়

WAI Combinator by Virtuals (WAI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0011977
$0.0011977$0.0011977
+58.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর প্রাইস

WAI Combinator by Virtuals(WAI) বর্তমানে 0.0011977USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.20MUSD। WAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

WAI Combinator by Virtuals এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+58.39%
WAI Combinator by Virtuals এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, WAI Combinator by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044154 ছিল।
গত 30 দিনে, WAI Combinator by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002250365 ছিল।
গত 60 দিনে, WAI Combinator by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009077524 ছিল।
গত 90 দিনে, WAI Combinator by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009510639325220567 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00044154+58.39%
30 দিন$ -0.0002250365-18.78%
60 দিন$ -0.0009077524-75.79%
90 দিন$ -0.0009510639325220567-44.26%

WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

WAI Combinator by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121012
$ 0.00121012$ 0.00121012

$ 0.04281328
$ 0.04281328$ 0.04281328

+4.86%

+58.39%

+93.73%

WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

999.37M
999.37M 999.37M

WAI Combinator by Virtuals (WAI) কী?

WAI Combinator by Virtuals (WAI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর টোকেনোমিক্স

WAI Combinator by Virtuals (WAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: WAI Combinator by Virtuals (WAI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

