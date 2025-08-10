WAGIE প্রাইস (WAGIE)
WAGIE(WAGIE) বর্তমানে 0.00000684USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.84KUSD। WAGIE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WAGIE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WAGIE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WAGIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WAGIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006352 ছিল।
গত 60 দিনে, WAGIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004570 ছিল।
গত 90 দিনে, WAGIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
WAGIE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-4.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.
WAGIE (WAGIE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WAGIEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
