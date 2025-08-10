Vulture Peak প্রাইস (VPK)
Vulture Peak(VPK) বর্তমানে 0.0167244USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 67.81KUSD। VPK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VPK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VPK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Vulture Peak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Vulture Peak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001092370 ছিল।
গত 60 দিনে, Vulture Peak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002610545 ছিল।
গত 90 দিনে, Vulture Peak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0001092370
|-0.65%
|60 দিন
|$ -0.0002610545
|-1.56%
|90 দিন
|$ 0
|--
Vulture Peak এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!
Vulture Peak (VPK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VPKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 VPK থেকে VND
₫440.102586
|1 VPK থেকে AUD
A$0.025588332
|1 VPK থেকে GBP
￡0.012376056
|1 VPK থেকে EUR
€0.01421574
|1 VPK থেকে USD
$0.0167244
|1 VPK থেকে MYR
RM0.070911456
|1 VPK থেকে TRY
₺0.680181348
|1 VPK থেকে JPY
¥2.4584868
|1 VPK থেকে ARS
ARS$22.1514678
|1 VPK থেকে RUB
₽1.337784756
|1 VPK থেকে INR
₹1.467064368
|1 VPK থেকে IDR
Rp269.748349332
|1 VPK থেকে KRW
₩23.228184672
|1 VPK থেকে PHP
₱0.9491097
|1 VPK থেকে EGP
￡E.0.811802376
|1 VPK থেকে BRL
R$0.090813492
|1 VPK থেকে CAD
C$0.022912428
|1 VPK থেকে BDT
৳2.029338696
|1 VPK থেকে NGN
₦25.611578916
|1 VPK থেকে UAH
₴0.690884964
|1 VPK থেকে VES
Bs2.1407232
|1 VPK থেকে CLP
$16.1557704
|1 VPK থেকে PKR
Rs4.739025984
|1 VPK থেকে KZT
₸9.025489704
|1 VPK থেকে THB
฿0.540532608
|1 VPK থেকে TWD
NT$0.50005956
|1 VPK থেকে AED
د.إ0.061378548
|1 VPK থেকে CHF
Fr0.01337952
|1 VPK থেকে HKD
HK$0.131119296
|1 VPK থেকে MAD
.د.م0.151188576
|1 VPK থেকে MXN
$0.310572108
|1 VPK থেকে PLN
zł0.060876816
|1 VPK থেকে RON
лв0.07275114
|1 VPK থেকে SEK
kr0.160052508
|1 VPK থেকে BGN
лв0.027929748
|1 VPK থেকে HUF
Ft5.674923408
|1 VPK থেকে CZK
Kč0.350877912
|1 VPK থেকে KWD
د.ك0.005100942
|1 VPK থেকে ILS
₪0.057364692