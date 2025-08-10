VOYAGE সম্পর্কে আরও

Voyager AI

Voyager AI প্রাইস (VOYAGE)

তালিকাভুক্ত নয়

Voyager AI (VOYAGE) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+8.80%1D
USD

আজকে Voyager AI (VOYAGE) এর প্রাইস

Voyager AI(VOYAGE) বর্তমানে 0.0000994USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.39KUSD। VOYAGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Voyager AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

+9.21%
Voyager AI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
MEXC এ VOYAGE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VOYAGE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Voyager AI (VOYAGE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Voyager AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Voyager AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000166820 ছিল।
গত 60 দিনে, Voyager AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000342405 ছিল।
গত 90 দিনে, Voyager AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014188345491011483 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+9.21%
30 দিন$ -0.0000166820-16.78%
60 দিন$ -0.0000342405-34.44%
90 দিন$ -0.0014188345491011483-93.45%

Voyager AI (VOYAGE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Voyager AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

-0.19%

+9.21%

+13.98%

Voyager AI (VOYAGE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Voyager AI (VOYAGE) কী?

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

Voyager AI (VOYAGE) এর টোকেনোমিক্স

Voyager AI (VOYAGE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VOYAGEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

