Voucher BNC লোগো

Voucher BNC প্রাইস (VBNC)

তালিকাভুক্ত নয়

Voucher BNC (VBNC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.132486
$0.132486$0.132486
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Voucher BNC (VBNC) এর প্রাইস

Voucher BNC(VBNC) বর্তমানে 0.132486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 940.14KUSD। VBNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Voucher BNC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.17%
Voucher BNC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
7.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VBNC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VBNC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Voucher BNC (VBNC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002359443475277 ছিল।
গত 30 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0091873476 ছিল।
গত 60 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0221980822 ছিল।
গত 90 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.05112790208342346 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0002359443475277-0.17%
30 দিন$ -0.0091873476-6.93%
60 দিন$ -0.0221980822-16.75%
90 দিন$ -0.05112790208342346-27.84%

Voucher BNC (VBNC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Voucher BNC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.132382
$ 0.132382$ 0.132382

$ 0.133948
$ 0.133948$ 0.133948

$ 0.323317
$ 0.323317$ 0.323317

--

-0.17%

+3.36%

Voucher BNC (VBNC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 940.14K
$ 940.14K$ 940.14K

--
----

7.10M
7.10M 7.10M

Voucher BNC (VBNC) কী?

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Voucher BNC (VBNC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Voucher BNC (VBNC) এর টোকেনোমিক্স

Voucher BNC (VBNC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VBNCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Voucher BNC (VBNC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

