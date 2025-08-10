Voucher BNC প্রাইস (VBNC)
Voucher BNC(VBNC) বর্তমানে 0.132486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 940.14KUSD। VBNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VBNC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VBNC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002359443475277 ছিল।
গত 30 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0091873476 ছিল।
গত 60 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0221980822 ছিল।
গত 90 দিনে, Voucher BNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.05112790208342346 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0002359443475277
|-0.17%
|30 দিন
|$ -0.0091873476
|-6.93%
|60 দিন
|$ -0.0221980822
|-16.75%
|90 দিন
|$ -0.05112790208342346
|-27.84%
Voucher BNC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.17%
+3.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.
Voucher BNC (VBNC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VBNCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 VBNC থেকে VND
₫3,486.36909
|1 VBNC থেকে AUD
A$0.20270358
|1 VBNC থেকে GBP
￡0.09803964
|1 VBNC থেকে EUR
€0.1126131
|1 VBNC থেকে USD
$0.132486
|1 VBNC থেকে MYR
RM0.56174064
|1 VBNC থেকে TRY
₺5.38820562
|1 VBNC থেকে JPY
¥19.475442
|1 VBNC থেকে ARS
ARS$175.477707
|1 VBNC থেকে RUB
₽10.59755514
|1 VBNC থেকে INR
₹11.62167192
|1 VBNC থেকে IDR
Rp2,136.87066858
|1 VBNC থেকে KRW
₩184.00715568
|1 VBNC থেকে PHP
₱7.5185805
|1 VBNC থেকে EGP
￡E.6.43087044
|1 VBNC থেকে BRL
R$0.71939898
|1 VBNC থেকে CAD
C$0.18150582
|1 VBNC থেকে BDT
৳16.07585124
|1 VBNC থেকে NGN
₦202.88773554
|1 VBNC থেকে UAH
₴5.47299666
|1 VBNC থেকে VES
Bs16.958208
|1 VBNC থেকে CLP
$127.981476
|1 VBNC থেকে PKR
Rs37.54123296
|1 VBNC থেকে KZT
₸71.49739476
|1 VBNC থেকে THB
฿4.28194752
|1 VBNC থেকে TWD
NT$3.9613314
|1 VBNC থেকে AED
د.إ0.48622362
|1 VBNC থেকে CHF
Fr0.1059888
|1 VBNC থেকে HKD
HK$1.03869024
|1 VBNC থেকে MAD
.د.م1.19767344
|1 VBNC থেকে MXN
$2.46026502
|1 VBNC থেকে PLN
zł0.48224904
|1 VBNC থেকে RON
лв0.5763141
|1 VBNC থেকে SEK
kr1.26789102
|1 VBNC থেকে BGN
лв0.22125162
|1 VBNC থেকে HUF
Ft44.95514952
|1 VBNC থেকে CZK
Kč2.77955628
|1 VBNC থেকে KWD
د.ك0.04040823
|1 VBNC থেকে ILS
₪0.45442698