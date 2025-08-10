VOLS সম্পর্কে আরও

Volaris Games প্রাইস (VOLS)

Volaris Games (VOLS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00148104
$0.00148104$0.00148104
-4.30%1D
আজকে Volaris Games (VOLS) এর প্রাইস

Volaris Games(VOLS) বর্তমানে 0.00148104USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 617.73KUSD। VOLS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Volaris Games এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-4.36%
Volaris Games এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
417.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VOLS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VOLS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Volaris Games (VOLS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Volaris Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Volaris Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004934574 ছিল।
গত 60 দিনে, Volaris Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005786168 ছিল।
গত 90 দিনে, Volaris Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010703266277231666 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-4.36%
30 দিন$ -0.0004934574-33.31%
60 দিন$ -0.0005786168-39.06%
90 দিন$ -0.0010703266277231666-41.95%

Volaris Games (VOLS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Volaris Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00146256
$ 0.00146256$ 0.00146256

$ 0.00164791
$ 0.00164791$ 0.00164791

$ 0.03185995
$ 0.03185995$ 0.03185995

-0.58%

-4.36%

+7.40%

Volaris Games (VOLS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 617.73K
$ 617.73K$ 617.73K

417.09M
417.09M 417.09M

Volaris Games (VOLS) কী?

Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Volaris Games (VOLS) এর টোকেনোমিক্স

Volaris Games (VOLS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VOLSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Volaris Games (VOLS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

VOLS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VOLS থেকে VND
38.9735676
1 VOLS থেকে AUD
A$0.0022659912
1 VOLS থেকে GBP
0.0010959696
1 VOLS থেকে EUR
0.001258884
1 VOLS থেকে USD
$0.00148104
1 VOLS থেকে MYR
RM0.0062796096
1 VOLS থেকে TRY
0.0602338968
1 VOLS থেকে JPY
¥0.21771288
1 VOLS থেকে ARS
ARS$1.96163748
1 VOLS থেকে RUB
0.1184683896
1 VOLS থেকে INR
0.1299168288
1 VOLS থেকে IDR
Rp23.8877385912
1 VOLS থেকে KRW
2.0569868352
1 VOLS থেকে PHP
0.08404902
1 VOLS থেকে EGP
￡E.0.0718896816
1 VOLS থেকে BRL
R$0.0080420472
1 VOLS থেকে CAD
C$0.0020290248
1 VOLS থেকে BDT
0.1797093936
1 VOLS থেকে NGN
2.2680498456
1 VOLS থেকে UAH
0.0611817624
1 VOLS থেকে VES
Bs0.18957312
1 VOLS থেকে CLP
$1.43068464
1 VOLS থেকে PKR
Rs0.4196674944
1 VOLS থেকে KZT
0.7992580464
1 VOLS থেকে THB
฿0.0478672128
1 VOLS থেকে TWD
NT$0.044283096
1 VOLS থেকে AED
د.إ0.0054354168
1 VOLS থেকে CHF
Fr0.001184832
1 VOLS থেকে HKD
HK$0.0116113536
1 VOLS থেকে MAD
.د.م0.0133886016
1 VOLS থেকে MXN
$0.0275029128
1 VOLS থেকে PLN
0.0053909856
1 VOLS থেকে RON
лв0.006442524
1 VOLS থেকে SEK
kr0.0141735528
1 VOLS থেকে BGN
лв0.0024733368
1 VOLS থেকে HUF
Ft0.5025464928
1 VOLS থেকে CZK
0.0310722192
1 VOLS থেকে KWD
د.ك0.0004517172
1 VOLS থেকে ILS
0.0050799672