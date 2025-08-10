Voidz প্রাইস (VDZ)
Voidz(VDZ) বর্তমানে 0.00104456USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। VDZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VDZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VDZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Voidz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Voidz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001851346 ছিল।
গত 60 দিনে, Voidz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003038903 ছিল।
গত 90 দিনে, Voidz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Voidz এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
VoidZ - Tokenization of Gaming Assets for Players and GPU Rental for Gaming Studios Transform in-game items into real-world assets and get support by AI trading. Experience an ecosystem where play earns its keep. VoidZ is what can be called a Synthetic Liquidity Protocol for Omnichain (Cross-chain) Tokenization that concerns Gaming Real World Assets (RWAs). VoidZ wants to be part of the development of transforming traditional gaming items locked by their game makers into investment and exchange opportunities. Our aim is to unlock the financial potential behind these gaming assets by making them accessible and tradeable as RWA's tokens on the blockchain. In breathtakingly highly valued markets such as CS2 and the in-game skins market in general, there is potential for VoidZ to benefit players, developers, and other stakeholders who see the possibilities of being able to use the blockchain in combination with gaming.
Voidz (VDZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VDZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
