VNX British Pound প্রাইস (VGBP)
VNX British Pound(VGBP) বর্তমানে 1.34USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 614.96KUSD। VGBP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VGBP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VGBP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, VNX British Pound থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001181194400764 ছিল।
গত 30 দিনে, VNX British Pound থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0558097940 ছিল।
গত 60 দিনে, VNX British Pound থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0109189900 ছিল।
গত 90 দিনে, VNX British Pound থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0106348454454951 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001181194400764
|-0.08%
|30 দিন
|$ -0.0558097940
|-4.16%
|60 দিন
|$ -0.0109189900
|-0.81%
|90 দিন
|$ +0.0106348454454951
|+0.80%
VNX British Pound এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
-0.08%
+0.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.
