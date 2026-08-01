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Visa xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 366.89 USD। VX-এর মার্কেট ক্যাপ 446,018 USD। VX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Visa xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 366.89 USD। VX-এর মার্কেট ক্যাপ 446,018 USD। VX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VX সম্পর্কে আরও

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Visa xStock প্রাইস (VX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$366.22
$366.22$366.22
+0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Visa xStock (VX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:02:52 (UTC+8)

Visa xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Visa xStock (VX)-এর লাইভ প্রাইস $ 366.89, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VX-এর জন্য $ 366.89

Visa xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 446,018 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.22K VX। গত 24 ঘণ্টায়, VX এর ট্রেড হয়েছে $ 364.73 (নিম্ন) এবং $ 375.56 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 437.23 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 279.95

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VX গত ঘণ্টায় -0.61% এবং গত 7 দিনে +1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.68K-তে পৌঁছেছে।

Visa xStock (VX) এর মার্কেট তথ্য

$ 446.02K
$ 446.02K$ 446.02K

$ 1.68K
$ 1.68K$ 1.68K

$ 101.19M
$ 101.19M$ 101.19M

1.22K
1.22K 1.22K

275,805.9308470402
275,805.9308470402 275,805.9308470402

Visa xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 446.02K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.68K। VX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.22K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 275805.9308470402। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 101.19M

Visa xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 364.73
$ 364.73$ 364.73
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 375.56
$ 375.56$ 375.56
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 364.73
$ 364.73$ 364.73

$ 375.56
$ 375.56$ 375.56

$ 437.23
$ 437.23$ 437.23

$ 279.95
$ 279.95$ 279.95

-0.61%

+0.59%

+1.31%

+1.31%

Visa xStock (VX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Visa xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.14 ছিল।
গত 30 দিনে, Visa xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.7141878350 ছিল।
গত 60 দিনে, Visa xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +37.4316220490 ছিল।
গত 90 দিনে, Visa xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0106402372358 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +2.14+0.59%
30 দিন$ +8.7141878350+2.38%
60 দিন$ +37.4316220490+10.20%
90 দিন$ -0.0106402372358-0.00%

Visa xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Visa xStock (VX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Visa xStock (VX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Visa xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Visa xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? VX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Visa xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Visa xStock সম্পর্কে

বর্তমানে Visa xStock কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk45142.8084399693744000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 0.58%।

VX কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Visa xStock বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

VX সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

1215.6674925920463 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Visa xStock এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk53797.5691193758608000 এবং ATL Tk34445.5537702565520000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Visa xStock কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Visa xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:02:52 (UTC+8)

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