Viction Bridged USDT প্রাইস (USDT)
Viction Bridged USDT(USDT) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.89KUSD। USDT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Viction Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Viction Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002797000 ছিল।
গত 60 দিনে, Viction Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006696000 ছিল।
গত 90 দিনে, Viction Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0049106047460081 ছিল।
Viction Bridged USDT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.
|1 USDT থেকে VND
₫26,315
|1 USDT থেকে AUD
A$1.53
|1 USDT থেকে GBP
￡0.74
|1 USDT থেকে EUR
€0.85
|1 USDT থেকে USD
$1
|1 USDT থেকে MYR
RM4.24
|1 USDT থেকে TRY
₺40.67
|1 USDT থেকে JPY
¥147
|1 USDT থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 USDT থেকে RUB
₽79.99
|1 USDT থেকে INR
₹87.72
|1 USDT থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 USDT থেকে KRW
₩1,388.88
|1 USDT থেকে PHP
₱56.75
|1 USDT থেকে EGP
￡E.48.54
|1 USDT থেকে BRL
R$5.43
|1 USDT থেকে CAD
C$1.37
|1 USDT থেকে BDT
৳121.34
|1 USDT থেকে NGN
₦1,531.39
|1 USDT থেকে UAH
₴41.31
|1 USDT থেকে VES
Bs128
|1 USDT থেকে CLP
$966
|1 USDT থেকে PKR
Rs283.36
|1 USDT থেকে KZT
₸539.66
|1 USDT থেকে THB
฿32.32
|1 USDT থেকে TWD
NT$29.9
|1 USDT থেকে AED
د.إ3.67
|1 USDT থেকে CHF
Fr0.8
|1 USDT থেকে HKD
HK$7.84
|1 USDT থেকে MAD
.د.م9.04
|1 USDT থেকে MXN
$18.57
|1 USDT থেকে PLN
zł3.64
|1 USDT থেকে RON
лв4.35
|1 USDT থেকে SEK
kr9.57
|1 USDT থেকে BGN
лв1.67
|1 USDT থেকে HUF
Ft339.32
|1 USDT থেকে CZK
Kč20.98
|1 USDT থেকে KWD
د.ك0.305
|1 USDT থেকে ILS
₪3.43