ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
ViciCoin (VCNT) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
ViciCoin (VCNT) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক VCNT টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো VCNT টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি VCNT এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, VCNTটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
