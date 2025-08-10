ViciCoin প্রাইস (VCNT)
ViciCoin(VCNT) বর্তমানে 18.94USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 107.89MUSD। VCNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VCNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VCNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ViciCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.139454 ছিল।
গত 30 দিনে, ViciCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6674399180 ছিল।
গত 60 দিনে, ViciCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8984302640 ছিল।
গত 90 দিনে, ViciCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.022855506549077 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.139454
|+0.74%
|30 দিন
|$ -0.6674399180
|-3.52%
|60 দিন
|$ -0.8984302640
|-4.74%
|90 দিন
|$ +0.022855506549077
|+0.12%
ViciCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+0.74%
-0.94%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
ViciCoin (VCNT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VCNTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 VCNT থেকে VND
₫498,406.1
|1 VCNT থেকে AUD
A$28.9782
|1 VCNT থেকে GBP
￡14.0156
|1 VCNT থেকে EUR
€16.099
|1 VCNT থেকে USD
$18.94
|1 VCNT থেকে MYR
RM80.3056
|1 VCNT থেকে TRY
₺770.2898
|1 VCNT থেকে JPY
¥2,784.18
|1 VCNT থেকে ARS
ARS$25,086.03
|1 VCNT থেকে RUB
₽1,515.0106
|1 VCNT থেকে INR
₹1,661.4168
|1 VCNT থেকে IDR
Rp305,483.8282
|1 VCNT থেকে KRW
₩26,305.3872
|1 VCNT থেকে PHP
₱1,074.845
|1 VCNT থেকে EGP
￡E.919.3476
|1 VCNT থেকে BRL
R$102.8442
|1 VCNT থেকে CAD
C$25.9478
|1 VCNT থেকে BDT
৳2,298.1796
|1 VCNT থেকে NGN
₦29,004.5266
|1 VCNT থেকে UAH
₴782.4114
|1 VCNT থেকে VES
Bs2,424.32
|1 VCNT থেকে CLP
$18,296.04
|1 VCNT থেকে PKR
Rs5,366.8384
|1 VCNT থেকে KZT
₸10,221.1604
|1 VCNT থেকে THB
฿612.1408
|1 VCNT থেকে TWD
NT$566.306
|1 VCNT থেকে AED
د.إ69.5098
|1 VCNT থেকে CHF
Fr15.152
|1 VCNT থেকে HKD
HK$148.4896
|1 VCNT থেকে MAD
.د.م171.2176
|1 VCNT থেকে MXN
$351.7158
|1 VCNT থেকে PLN
zł68.9416
|1 VCNT থেকে RON
лв82.389
|1 VCNT থেকে SEK
kr181.2558
|1 VCNT থেকে BGN
лв31.6298
|1 VCNT থেকে HUF
Ft6,426.7208
|1 VCNT থেকে CZK
Kč397.3612
|1 VCNT থেকে KWD
د.ك5.7767
|1 VCNT থেকে ILS
₪64.9642