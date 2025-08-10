VETS সম্পর্কে আরও

Veterans for the Cause লোগো

Veterans for the Cause প্রাইস (VETS)

তালিকাভুক্ত নয়

Veterans for the Cause (VETS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.04274272
$0.04274272$0.04274272
+0.60%1D
mexc
USD

আজকে Veterans for the Cause (VETS) এর প্রাইস

Veterans for the Cause(VETS) বর্তমানে 0.04274272USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.27MUSD। VETS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Veterans for the Cause এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.62%
Veterans for the Cause এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VETS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VETS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Veterans for the Cause (VETS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Veterans for the Cause থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00026367 ছিল।
গত 30 দিনে, Veterans for the Cause থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0083569583 ছিল।
গত 60 দিনে, Veterans for the Cause থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0163960048 ছিল।
গত 90 দিনে, Veterans for the Cause থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00026367+0.62%
30 দিন$ -0.0083569583-19.55%
60 দিন$ -0.0163960048-38.35%
90 দিন$ 0--

Veterans for the Cause (VETS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Veterans for the Cause এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.04246404
$ 0.04246404$ 0.04246404

$ 0.04401464
$ 0.04401464$ 0.04401464

$ 0.073523
$ 0.073523$ 0.073523

-0.08%

+0.62%

-9.47%

Veterans for the Cause (VETS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Veterans for the Cause (VETS) কী?

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

VETS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VETS থেকে VND
1,124.7746768
1 VETS থেকে AUD
A$0.0653963616
1 VETS থেকে GBP
0.0316296128
1 VETS থেকে EUR
0.036331312
1 VETS থেকে USD
$0.04274272
1 VETS থেকে MYR
RM0.1812291328
1 VETS থেকে TRY
1.7383464224
1 VETS থেকে JPY
¥6.28317984
1 VETS থেকে ARS
ARS$56.61273264
1 VETS থেকে RUB
3.4189901728
1 VETS থেকে INR
3.7493913984
1 VETS থেকে IDR
Rp689.3986131616
1 VETS থেকে KRW
59.3645089536
1 VETS থেকে PHP
2.42564936
1 VETS থেকে EGP
￡E.2.0747316288
1 VETS থেকে BRL
R$0.2320929696
1 VETS থেকে CAD
C$0.0585575264
1 VETS থেকে BDT
5.1864016448
1 VETS থেকে NGN
65.4557739808
1 VETS থেকে UAH
1.7657017632
1 VETS থেকে VES
Bs5.47106816
1 VETS থেকে CLP
$41.28946752
1 VETS থেকে PKR
Rs12.1115771392
1 VETS থেকে KZT
23.0665362752
1 VETS থেকে THB
฿1.3814447104
1 VETS থেকে TWD
NT$1.278007328
1 VETS থেকে AED
د.إ0.1568657824
1 VETS থেকে CHF
Fr0.034194176
1 VETS থেকে HKD
HK$0.3351029248
1 VETS থেকে MAD
.د.م0.3863941888
1 VETS থেকে MXN
$0.7937323104
1 VETS থেকে PLN
0.1555835008
1 VETS থেকে RON
лв0.185930832
1 VETS থেকে SEK
kr0.4090478304
1 VETS থেকে BGN
лв0.0713803424
1 VETS থেকে HUF
Ft14.5034597504
1 VETS থেকে CZK
0.8967422656
1 VETS থেকে KWD
د.ك0.0130365296
1 VETS থেকে ILS
0.1466075296